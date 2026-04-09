펄어비스는 신작 '붉은사막'이 플레이스테이션(PS)에서 진행하는 '3월 최고 신작 게임'으로 선정됐다고 9일 밝혔다.

PS 블로그는 매월 출시된 신작 게임 중 가장 주목할만한 게임을 선정해 이용자 투표를 진행한다. 이번 3월 투표에서는 Marathon, MLB The Show 26, Scott Pilgrim EX 등을 제치고 붉은사막이 가장 많은 표를 얻었다.

붉은사막은 신규 지식재산권(IP)임에도 불구하고 출시 첫날 200만장, 4일 300만장에 이어 12일 만에 400만장의 판매 기록을 세웠다.

펄어비스 붉은사막, PS '3월 최고 신작 게임' 선정

이용자 피드백을 반영한 발 빠른 패치로 붉은사막의 스팀 글로벌 이용자 평가는 '매우 긍정적'을 기록하고 있다. 이 게임은 PS5, 엑스박스 시리즈 X¦S, 스팀, 애플 맥, 에픽게임즈 스토어, ROG Xbox Ally (Ally ¦ Ally X)에서 플레이할 수 있다.