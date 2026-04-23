닌텐도, 미국 관세 환급금 반환 집단 소송 피소

미국에서 닌텐도를 상대로 관세 환급금 일부를 소비자에게 반환하라는 취지의 집단 소송이 제기됐다고 게임스팟이 22일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 미국 닌텐도 소비자 2명은 워싱턴 서부 지방법원에 관련 집단 소송 소장을 제출했다. 이는 미국 무역 법원이 과거 부과된 글로벌 관세를 불법으로 판결함에 따라 다수 기업이 환급 대상이 된 데 따른 조치다.

일부 기업이 환급금을 고객에게 반환할 계획을 밝힌 가운데, 닌텐도 측은 아직 공식적인 입장을 내지 않은 것으로 파악됐다. 원고 측 변호인단은 닌텐도가 관세 환급을 신청할 경우 부가적인 이익을 얻게 될 것이라고 지적했다.

닌텐도 스위치2.(사진=닌텐도)

이들은 닌텐도가 기존 스위치 하드웨어 및 스위치2 액세서리 가격 인상을 통해 관세 비용을 이미 소비자에게 전가했다고 주장했다. 이어 소장을 통해 닌텐도가 소비자가 부담했던 비용을 정부로부터 회수하려 한다고 밝혔다.

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해당 소송은 담당 법원의 승인을 거쳐 정식 진행 여부가 결정된다. 원고 측은 소송 승인 시 지난 12개월 동안 미국 내에서 닌텐도 제품을 구매한 소비자가 환급 대상이 될 수 있다고 분석했다.

업계에서는 이번 사안이 소니와 마이크로소프트 등 타 콘솔 업체를 향한 집단 소송의 선례가 될 가능성이 있다고 진단했다. 두 회사는 과거 시장 상황과 관세 부과 등을 이유로 하드웨어 가격을 인상한 바 있다.