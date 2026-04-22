블로믹스(대표 차지훈)는 블루포션게임즈(대표 정재목·조승진)와 공동 서비스 중인 MMORPG ‘에오스 레드’에 신규 던전 ‘헤이드의 실험실’ 업데이트를 실시했다고 22일 밝혔다.

에테르니아 지역에 새롭게 추가된 이번 던전은 강력한 마법을 구사하는 보스 ‘헤이드’가 등장하는 고난도 콘텐츠로 기획됐다.

이용자는 보스 공략 성공 시 전설 등급 무기인 ‘릴리스’와 ‘발라크’를 일정 확률로 획득할 수 있는 보상 기회를 얻게 된다.

관련기사

블로믹스 '에오스 레드', 신규 던전 ‘헤이드의 실험실’ 업데이트.

이와 더불어 전설 등급 장비 도감 시스템을 확장해 더 높은 등급의 아이템 등록 시 추가 능력치를 부여받을 수 있도록 시스템 편의성을 개선했다.

이벤트 던전인 ‘환영의 성채’도 함께 운영돼 전설 등급 펫 카드 상자 제작에 필요한 ‘탐험 일지’를 수집할 수 있다.