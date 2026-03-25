블로믹스(대표 차지훈)는 블루포션게임즈와 공동 서비스하는 MMORPG '에오스 레드'에 신규 콘텐츠를 추가했다고 25일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심 콘텐츠는 신규 크로스월드 PvP 던전 '투쟁의 콜로세움'이다. 이 던전은 전투력 랭킹 상위 이용자들이 참여하는 경쟁형 콘텐츠다. 최대 100명까지 동시 입장 가능하며, 이용자는 제한 시간 동안 다른 이용자를 처치할 시 포인트를 얻을 수 있다. 이 포인트는 전용 상점에서 다양한 보상 아이템으로 교환 가능하다.

블로믹스 '에오스레드', 신규 PvP 콘텐츠 업데이트

기존 인기 던전인 '심연의 광산'도 새롭게 단장했다. 특정 층에 이용이 집중되던 구조를 개선해 다양한 층이 고르게 활용될 수 있도록 던전 구성을 조정했으며, 일부 보상의 가치도 상향했다. 또 신규 아이템인 에시르의 정수가 추가됐다. 이를 활용하면 신화 등급 장비인 에시르의 성궤를 제작할 수 있다.

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이와 함께 봄 시즌을 맞아 봄맞이 미궁 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 동안 기존 '황금의 미궁' 던전이 '봄맞이 미궁'으로 바뀐다.

이 밖에도 가방 최대 공간이 200칸에서 250칸으로 확장되는 등 이용자 편의성 개선도 함께 이뤄졌다.