블로믹스 '에오스레드', 신규 PvP 콘텐츠 업데이트

블로믹스(대표 차지훈)는 블루포션게임즈와 공동 서비스하는 MMORPG '에오스 레드'에 신규 콘텐츠를 추가했다고 25일 밝혔다.
이번 업데이트의 핵심 콘텐츠는 신규 크로스월드 PvP 던전 '투쟁의 콜로세움'이다. 이 던전은 전투력 랭킹 상위 이용자들이 참여하는 경쟁형 콘텐츠다. 최대 100명까지 동시 입장 가능하며, 이용자는 제한 시간 동안 다른 이용자를 처치할 시 포인트를 얻을 수 있다. 이 포인트는 전용 상점에서 다양한 보상 아이템으로 교환 가능하다.
기존 인기 던전인 '심연의 광산'도 새롭게 단장했다. 특정 층에 이용이 집중되던 구조를 개선해 다양한 층이 고르게 활용될 수 있도록 던전 구성을 조정했으며, 일부 보상의 가치도 상향했다. 또 신규 아이템인 에시르의 정수가 추가됐다. 이를 활용하면 신화 등급 장비인 에시르의 성궤를 제작할 수 있다.
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이와 함께 봄 시즌을 맞아 봄맞이 미궁 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 동안 기존 '황금의 미궁' 던전이 '봄맞이 미궁'으로 바뀐다.
이 밖에도 가방 최대 공간이 200칸에서 250칸으로 확장되는 등 이용자 편의성 개선도 함께 이뤄졌다.