블로믹스 '에오스 블랙', 스킬 강화·길드 소환 던전 등 대규모 업데이트 실시

블로믹스(대표 차지훈)는 블루포션게임즈(대표 정재목, 조승진)와 공동 서비스하는 MMORPG '에오스 블랙'에 스킬 강화 시스템과 길드 콘텐츠 '소환 던전'을 포함한 신규 업데이트를 실시했다고 26일 밝혔다.

먼저 기존 스킬을 한층 강력하게 성장시킬 수 있는 '스킬 강화 시스템'이 도입됐다. 해당 시스템은 이용자가 보유한 스킬의 구조를 변경하지 않으면서도 재사용 대기시간, 자원 소모량, 적용 능력치 등 다양한 수치 요소를 단계적으로 강화할 수 있도록 설계됐다.

이를 통해 이용자는 자신의 전투 스타일과 성장 방향에 맞춰 스킬을 보다 전략적으로 운용할 수 있다.

블로믹스 '에오스 블랙', 스킬 강화 및 길드 소환 던전 대규모 업데이트 실시.

길드 단위 협력 플레이를 지원하는 '길드 소환 던전'도 새롭게 선보였다. 기존 필드에서 치열한 경쟁을 통해 처치해야 했던 보스 및 네임드 몬스터를 길드 단위로 직접 소환해 공략할 수 있는 콘텐츠다.

길드원들은 경쟁 부담이 없는 안정적인 환경에서 보스 몬스터에 도전하며, 협동 플레이를 통해 길드 전투의 재미를 깊이 있게 경험할 수 있다.

기존 콘텐츠 확장도 함께 이뤄졌다. '황금의 미궁'에 7층과 8층이 새롭게 열렸으며, 이용자 간 대결(PvP) 던전인 '혼돈의 탑'에는 3층이 추가 업데이트됐다. 이와 함께 새로운 라인업으로 고대 등급 패밀리어 2종이 합류했다.

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서비스 650일을 기념한 특별 이벤트도 풍성하게 진행된다. 복구 이벤트를 통해 무기, 방어구, 장신구 복구권이 쿠폰 형태로 지급되며, 순차적으로 활성화되는 '650일 기념 감사 쿠폰'을 통해 소환 선택 상자와 골드 상자 등 다양한 보상을 얻을 수 있다.

이 밖에도 길드 공격대 시스템 개선, 신규 업적 및 도감 추가, 캐릭터 스킨 온오프 기능 적용 등 다양한 편의성 개선 사항이 이번 업데이트에 일괄 반영됐다.