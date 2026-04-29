DS단석, 미·중 소재 산업 전시회 참가…해외 협력사 발굴 집중

DS단석(대표 한승욱·김종완)은 이달 미국과 중국에서 열린 글로벌 소재 산업 전시회에 연이어 참가해 주력 사업의 해외 네트워크 확장에 나섰다고 29일 밝혔다.

DS단석은 지난 13일부터 16일까지 미국 라스베이거스에서 열린 북미 재활용산업협회의 연례 컨벤션 'ReMA 2026'에 참가했다. 이어 21일부터 24일에는 중국 상하이에서 개최된 '차이나플라스 2026'에도 참가해 약 열흘 사이 북미와 아시아 시장 공략을 강화했다.

ReMA 2026은 미국을 비롯한 40개국에서 매년 7000명 이상의 산업 전문가가 집결하는 북미 최대 재활용 소재 산업 행사다. 금속, 고무, 유리, 섬유 등 자원순환 산업 전반의 공급망과 시장 동향을 파악하고 원료 회수부터 소재 거래까지 실질적인 비즈니스 매칭이 이뤄진다.

DS단석은 폐납축전지를 파쇄·정제해 재생연 등을 생산하는 기존 배터리 리사이클 사업을 VMR(Valuable Metals Recovery) 영역으로 확장할 계획이다. VMR은 은, 납 부산물에서 고부가가치 금속을 추출 및 제련하는 자원순환 사업이다.

회사는 이번 행사에서 VMR 협력 네트워크 발굴에 주력했으며, 장기적으로 폐자원에서 희소 금속을 회수하는 도시광산 생태계를 확장할 방침이다.

차이나플라스 2026은 약 4600개사, 32만명 이상이 참가하는 아시아 최대 플라스틱·고무 산업 전시회다. 171개국 바이어가 참여하며, 소재·가공기술·재활용·스마트 제조 전반을 포괄하는 글로벌 구매·파트너십 플랫폼으로도 알려졌다.

이번 행사에서 DS단석은 플라스틱 사업의 핵심 제품인 폴리염화비닐(PVC) 안정제와 하이드로탈사이트(LDH)를 중심으로 신규 바이어 발굴에 주력했다.

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PVC 안정제는 창호·전선피복·파이프 등에 쓰이는 PVC 소재의 열 안정성과 내구성을 높이는 역할을 한다. 하이드로탈사이트(LDH)는 PVC 안정제를 비롯해 스판덱스와 같은 합성섬유 소재에 적용되는 기능성 첨가제로, 항염소·난연 효과를 부여해 물성을 향상한다. DS단석이 자체 공정을 통해 국내 최초로 상용화에 성공했다.

DS단석 관계자는 "열흘간 행사 참여를 통해 단기간에 글로벌 네트워크를 확보하는 데 초점을 맞췄다"며, "기존 DS단석의 핵심 사업 전반에서 접점을 넓히며 가시적 성과로 이어지도록 노력할 것"이라고 밝혔다.