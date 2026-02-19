DS단석, 국제 바이오에너지 컨퍼런스 'POC 2026' 참가

DS단석(대표 한승욱·김종완)은 지난 9일부터 3일간 말레이시아에서 개최된 'POC 2026'에 참가했다고 19일 밝혔다.

올해로 37회째를 맞은 'POC 2026'은 바이오디젤의 주원료인 팜유를 비롯해 라우릭 오일과 식물성 오일의 가격 및 수급 전망을 논의하는 대표적인 국제 컨퍼런스다. 업계에서는 바이오에너지 기업과 금융기관, 정책 당국 등 50여개국의 주요 관계자들이 참석해 연간 시장 동향을 공유하고 원료 조달과 판로 확대, 기술 협력 방안 등을 논의하는 자리로 알려져 있다.

DS단석은 이번 행사에서 글로벌 원료 시장 변화와 바이오디젤 수요 확대 흐름을 점검하는 한편, 원료 조달 다변화와 해외 판로 확대를 위한 네트워킹과 영업 활동에 집중했다. 특히 팜유 부산물과 음폐유와 같은 저가 원료를 활용한 바이오디젤 생산 경험과 공정 개선 노하우를 공유하며, 글로벌 기업과의 협력 가능성을 모색했다.

DS단석은 행사 기간 동안 글로벌 원료 시장 동향을 점검하고, 원료 조달 다변화 및 해외 판로 확대를 위한 협력 논의를 진행했다. 사진은 ‘POC 2026’ 행사 전경

회사는 저가 원료의 정제 난이도가 높아 제약이 있었던 만큼, 최근 공정을 고도화해 바이오디젤 품질 기준에 부합하는 수준으로 활용 범위를 넓히는 데 주력해왔다고 밝혔다. 이를 통해 기존 고가 원료 중심의 구조에서 벗어나, 원료 활용의 스펙트럼을 넓혀 생산 공정의 유연성을 높였다는 설명이다.

이를 위해 DS단석은 지난 2년간 바이오디젤 생산 고도화 투자를 지속했다. 지난해 8월 평택1공장을 시작으로 개선된 공정 시설을 단계적으로 적용했으며, 이를 통해 다양한 원료를 보다 효율적으로 처리할 수 있는 운영 기반을 마련했다는 설명이다.

DS단석 관계자는 “이번 POC 행사를 통해 글로벌 원료 시장과 바이오디젤 수요 흐름을 점검하고 판로와 협력 범위를 넓히는 기회가 됐다”며 “2026년 공정 고도화가 적용된 모든 공장이 정상 가동되는 만큼, 해외 수출 확대와 원료 조달 다변화로 수익성이 개선될 것으로 기대한다"고 말했다.