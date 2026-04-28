iM금융그룹, 1분기 당기순익 1545억원 기록

iM금융그룹은 28일 실적 발표를 통해 올 1분기 지배주주지분 당기순이익 1545억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 0.1% 증가한 수준이다.

은행의 시중은행 전환과 정부의 생산적 금융 기조에 발맞춰 연초부터 대출 집행을 한 결과, 이자이익이 전년 동기 대비 4.6% 개선됐다. 대외 불확실성에 따른 금융시장 변동성 확대에도 수수료 수익 증가에 따라 비이자이익이 8.3% 증가했다.

계열사별로 보면, 주력 계열사인 iM뱅크의 1분기 당기순이익은 1206억원을 기록했다. 1분기 기업대출과 가계대출이 각각 3.6%, 1.2% 성장하며 총 원화대출금이 2.7%로 크게 증가했다. 건전성을 나타내는 연체율은 0.96%, 고정이하여신비율은 0.83%다.

iM금융그룹은 28일 실적 발표를 통해 올 1분기 지배주주지분 당기순이익 1545억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 0.1% 증가한 수준이다. (사진=iM뱅크)

같은 기간 iM증권과 iM라이프, iM캐피탈은 각각 217억원, 165억원, 193억원의 당기순이익을 기록했다.

비은행 계열사가 그룹 이익에서 차지하는 비중은 지난 2024년 1분기 15.5%에서 2025년 1분기 30.3%로 커진 후, 올해는 34.0%로 더 확대됐다.

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한편, iM금융그룹은 지난 2월 400억원 규모의 자사주 매입·소각 계획을 발표한 바 있다.

밸류업 계획 관련해 천병규 iM금융지주 그룹재무총괄 부사장(CFO)은 “지난 3월 주주총회 결의를 통해 2900억원 규모의 감액배당(비과세배당) 재원이 확보된 만큼 올해는 실질적인 배당수익 증가 효과를 기대할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 자사주 매입소각 확대 등 다양한 주주가치 제고 방안을 검토하고 실행해 나가겠다”고 밝혔다.