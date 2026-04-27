전국금융산업노동조합 iM뱅크대구은행지부, ‘나눔리더스클럽’ 가입

전국금융산업노동조합 iM뱅크대구은행지부는 대구사회복지공동모금회에서 ‘나눔리더스클럽’에 가입했다고 27일 밝혔다.

‘나눔리더스클럽’은 3년 내 1000만원 이상을 일시 혹은 약정 기부할 경우 가입 가능한 제도다. 대구사회복지공동모금회가 나눔문화 활성화를 위해 운영하고 있는 기부 제도다.

전국금융산업노동조합 iM뱅크대구은행지부는 이번 나눔리더스클럽 가입으로 후원금 2000만원을 전달했다.

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전국금융산업노동조합 iM뱅크대구은행지부는 대구사회복지공동모금회에서 ‘나눔리더스클럽’에 가입했다고 27일 밝혔다.

후원금 전액은 iM뱅크 임직원의 급여 1% 나눔으로 조성됐다.

백지노 iM뱅크대구은행지부 위원장은 “전국금융산업노동조합 iM뱅크대구은행지부는 지역 내 사회공헌을 실천하는 연계기관과의 협력을 통해 꾸준한 이웃사랑을 확산하는 한편, 앞으로도 직원들의 마음을 모아 다양한 방법으로 나눔 문화를 이끌 수 있는 ESG활동을 확산하겠다”는 뜻을 전했다.