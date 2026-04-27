[미장브리핑] 美 4월 FOMC 금리 동결 우세…1분기 GDP도 발표

▲오는 28~29일(현지시간) 미국 연방준비제도(연준) 공개시장위원회(FOMC) 회의 개최. 3회 연속 금리 동결(3.50~3.75%) 전망 우세한 가운데 제롬 파월 연준 의장 발언에 관심.

▲29~30일 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정. 7회 연속 연 2.00% 금리 동결 전망.

▲영국은행(BOE)도 30일 정책금리(3.75%)를 3회 연속 동결할 전망.

(사진=이미지투데이)

▲일본은행(BOJ)은 27~28일 3회 연속 금리동결(0.75%)속 분기 전망 발표. 1월 전망치는 올해 1.0% 경제성장률, 소비자물가지수 1.9% 관측.

▲30일 미국 1분기 국내총생산(GDP) 발표. 2025년 3분기 전기 대비 4.4%(연율)에서 4분기 0.5%로 급락후 1%로 반등 예상. 3월 PCE 가격지수는 2.8%에서 3.5%, 근원지수는 3.0%에서 3.2%로 상승 전망.

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▲28일 미국 4월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 전월 91.8에서 재차 반락할 전망.

▲5.1일 미국 4월 ISM 제조업 PMI는 3월 52.7에 이어 2개월 연속 상승할 가능성 제기.