송치형 두나무 회장, 트럼프 만났다…가상자산 미래 논의

미국 마러라고서 열린 '오피셜트럼프' VIP 프로그램 참석

금융입력 :2026/04/26 11:21    수정: 2026/04/26 11:33

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

송치형 두나무 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 업비트 현황을 소개하고 가상자산 산업에 대해 논의했다.

송 회장은 지난 25일(현지시간) 미국 플로리다 마러라고 리조트에서 열린 트럼프 밈코인 VIP 프로그램에 참석해 트럼프 대통령과 대면했다.

이날 송 회장은 트럼프 대통령을 포함한 상위 29명을 대상으로 한 별도 VIP 세션에서 한국 디지털자산 시장 동향과 업비트 현황을 소개했다. 또 인공지능(AI) 시대에 접어든 가상자산 산업의 미래 전망에 대해서도 발표했다.

송치형 두나무 회장이 25일(현지시간) 미국에서 열리는 도널드 트럼프 대통령 관련 밈코인 행사에 참석했다. (사진=두나무)

이번 행사는 트럼프 대통령 일가가 발행한 밈코인 ‘오피셜트럼프’ 상위 투자자들을 대상으로 진행됐다. 파올로 아르도이노 테더 CEO, 캐시 우드 아크인베스트먼트 창립자 등 297명의 투자자가 참석했다.

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홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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