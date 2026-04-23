송치형 두나무 회장, 트럼프 만나 韓 가상자산 시장 알린다

25일 미국 플로리다서 오피셜트럼프 VIP 프로그램 진행

금융입력 :2026/04/23 16:05    수정: 2026/04/23 16:06

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

송치형 두나무 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 국내 가상자산 시장을 직접 소개한다.

23일 두나무에 따르면 송치형 회장은 오는 25일(현지시간) 미국 플로리다 마러라고 리조트에서 열리는 트럼프 관련 밈코인 VIP 프로그램에 참석할 예정이다.

이번 행사는 트럼프 대통령 일가가 발행한 밈코인 ‘오피셜트럼프’ 상위 투자자들을 대상으로 한다. 트럼프 대통령을 비롯해 파올로 아르도이노 테더 최고경영자(CEO), 캐시 우드 아크인베스트먼트 창립자 등 총 297명의 투자자가 참석할 예정이다.

관련기사

송치형 두나무 회장이 25일(현지시간) 미국에서 열리는 도널드 트럼프 대통령 관련 밈코인 행사에 참석한다. (사진=두나무)

이 자리에서 송 회장은 국내 디지털자산 시장과 업비트 운영 현황을 주제로 발표를 진행할 계획이다. 글로벌 가상자산 업계 주요 인사들이 참석하는 만큼, 두나무는 이번 행사가 국내 시장을 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

두나무 관계자는 “이번 만남은 단순한 이벤트를 넘어 국내 가상자산 시장의 글로벌 영향력을 보여주는 상징적인 자리”라고 밝혔다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
블록체인 금융 가상자산 가상자산거래소 두나무 업비트 도널드트럼프 트럼프 미국대통령 송치형

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 2분기 더 좋다...메모리 훈풍에 역대급 수익성 예고

혼다, 韓 자동차 시장 철수 왜?…고환율에 미국산 경쟁력 확보 부담

베이징서 펼쳐지는 車 대전…중국차 고급화 vs 글로벌 현지화 격돌

[현장] "성과급 상한 없애라"...도로 가득 메운 삼성전자 노조

ZDNet Power Center