고팍스, 작년 몸집 줄고 적자폭 확대…거래량 급감 영향

국내 가상자산 거래소 고팍스 운영사 스트리미(고팍스)가 지난해 영업수익 감소와 함께 영업손실이 확대된 것으로 나타났다.

14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 고팍스의 지난해 영업수익은 전년 대비 46% 감소한 약 43억원을 기록했다. 영업손실은 약 77억원으로, 전년보다 157% 증가했다.

고팍스는 실적 악화 배경으로 거래량 감소와 규제대응 비용 증가를 꼽았다. 고팍스 관계자는 “지난해 거래량이 크게 줄어든 영향이 컸다”며 “입법 대응을 위한 인력 충원으로 관련 비용도 증가했다”고 설명했다.

국내 가상자산 거래소 고팍스 운영사 스트리미(이하 고팍스)가 지난해 영업수익 감소와 함께 영업손실이 확대된 것으로 나타났다. (이미지=고팍스)

실제로 고팍스는 정부 주도의 디지털자산기본법 입법과 영리법인의 가상자산 투자 가이드라인 논의 등에 대응하기 위해 지난 1년간 관련 인력을 약 10명 추가 채용했다.

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다만 회사 측은 약 1300억원 규모의 고파이 피해자금 상환 문제가 해결될 경우 경영 정상화와 함께 장기적으로 실적 개선이 가능할 것으로 기대하고 있다. 현재 최대주주인 바이낸스는 고파이 상환을 위해 금융당국과 협의를 진행 중인 것으로 전해진다.

고팍스 관계자는 “내부 자원에 한계가 있어 타 가상자산 거래소 대비 신규 서비스 출시 등에 제약이 있다”며 “상환 계획이 확정되고 경영이 정상화되면 전반적인 사업 여건도 개선될 것”이라고 말했다.