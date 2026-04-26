트럼프, 밈코인 행사서 "은행이 클래리티 법안 망치게 안둘 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 밈코인 행사에서 가상자산 업계의 요구대로 ‘클래리티 법안’을 입법해야 한다고 주장했다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 미국 플로리다 마러라고 리조트에서 열린 밈코인 VIP 행사에서 “은행권이 클래리티 법안을 망치도록 두지 않겠다”며 “가상자산은 이제 주류가 됐다”고 밝혔다.

가상자산 포괄 규제 법안인 클래리티 법안은 스테이블코인 이자 수익을 둘러싼 은행권과 가상자산 업계 간 이견으로 입법이 지연되고 있다. 은행권은 예금 이탈을 우려해 이를 금지해야 한다고 주장하는 반면, 가상자산 업계는 허용이 필요하다고 맞서고 있다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 미국 플로리다 마러라고 리조트에서 열린 밈코인 VIP 행사에서 “은행권이 클래리티 법안을 망치도록 두지 않겠다”며 “가상자산은 이제 주류가 됐다”고 밝혔다. (출처=백악관 홈페이지)

이날 트럼프 대통령은 은행권을 비판하며 법안 통과 필요성을 강조하고, 법안이 은행권에 의해 좌초되는 것을 막겠다고 밝혔다.

이번 행사는 트럼프 일가가 발행한 가상자산 ‘오피셜 트럼프’ 상위 투자자들을 대상으로 열렸다.

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행사에는 파올로 아르도이노 테더 최고경영자(CEO), 캐시 우드 아크인베스트 창립자, 네이선 맥컬리 앵커리지 디지털 CEO 등 업계 주요 인사를 포함해 총 297명의 투자자가 참석했다.

한편 이번 행사는 정치적 논란도 불러일으키고 있다. 민주당은 대통령을 포함한 고위 공직자가 가상자산 산업에서 사적 이익을 취하는 것을 금지해야 한다고 주장하고 있다.