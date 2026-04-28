NH농협지부 간부 한 자리에 "강호동 중앙회장 퇴진해야"

전국금융산업노동조합 NH농협지부(노동조합)가 강호동 농협중앙회 회장 퇴진 등을 촉구하는 간부 집회를 28일 오후 서울 여의도 국회 앞 의사당대로에서 열었다.

노동조합은 특별감사를 통해 각종 비리 의혹이 발각된 강호동 회장의 즉각적인

퇴진을 요구 중이다. 특별감사 결과에 따르면 강호동 회장은 금품 및 공금 비위, 사유화된 경영, 인사 및 재정 문란 등의 문제가 지적됐다.

노동조합 측은 "강호동 회장은 도덕적·법적 자격을 이미 상실했다"며 "법률 자문 결과에 따르면, 농식품부 장관의 임원 개선(해임)조치는 비위 사실이 확인된 경우 반드시 이행해야 한다"고 지적했다. 이어 "장관이 강 회장의 사퇴를 미루는 것은 명백한 직무 유기이며, 비리 경영진에 의해 발생하는 조직의유무형적 손실을 방치하는 처사"라고 주장했다.

농협중앙회 로고.

정부 합동 특별감사반이 (국무조정실·농립축산식품부·금융위원회·금융감독원·감사원)이 1월 26일부터 농협중앙회·자회사·회원조합 등에 대한 특별감사를 실시한 결과 농협 핵심간부들의 위법과 전횡, 특혜성 대출·계약, 방만한 예산 집행이 광범위하게 발생한 것으로 나타났다고 밝혔다.

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정부는 위법 소지가 큰 14건에 대해 수사를 의뢰하고, '농협개혁추진단'을 통해 근본적으로 농협 개혁방안을 발표한다는 방침이다.

강 회장은 2024~2025년 농협재단 핵심 간부를 통해 재단 사업비를 유용, 회장 선거에 도움을 준 조합장·조합원·임직원 등에게 제공할 선물·답례품을 조달한 혐의도 받고 있다.