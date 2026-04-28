그라비티, 가정의달 기념 PC·콘솔 타이틀 할인

닌텐도 스위치서 최대 60%, 스팀은 최대 90% 할인

게임입력 :2026/04/28 15:13

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

그라비티는 다가오는 가정의 달을 맞아 PC 및 콘솔 타이틀 할인 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

먼저 닌텐도 스위치에서는 다음달 12일까지 ▲사이코데믹 ~특수 수사 사건부 X-FILE~(이하 사이코데믹) 60% ▲그란디아 HD 컬렉션 50% ▲KAMiBAKO - Mythology of Cube –(이하 카미바코) 50% ▲스노우 브라더스 2 스페셜 40% ▲the Game of LIFE for Nintendo Switch 20% ▲THE GOOD OLD DAYS 25% ▲와이즈맨즈 월드 리트라이, 15% 할인 혜택을 제공한다.

오는 30일부터 5월13일까지는 가족형 파티 게임 '뽀로로 대운동회'를 33% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

관련기사

그라비티, 가정의달 기념 PC·콘솔 타이틀 할인

스팀에서는 오는 30일부터 5월12일까지 타이틀 할인에 나선다. ▲Wetory, 90% ▲ALTF42 80% ▲사이코데믹 60% ▲카미바코 50% ▲스노우 브라더스 2 스페셜 40% ▲파이널나이트 40% ▲심연의 작은 존재들 30% ▲THE GOOD OLD DAYS 25% ▲와이즈맨즈 월드 리트라이 15% 할인을 적용한다.

아울러 5월5일부터 12일까지 진행하는 스팀 덱빌더스 페스트를 기념해 '샴블즈: 종말의 후손들'을 40% 할인한다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
그라비티 PC 콘솔 스팀 닌텐도 스위치

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AI 예산 10조원 돌파했지만…"반도체·인프라 편중 여전"

[AI는 지금] 기업들 고민 파고든 딥시크, '초저가' V4로 오픈AI 흔들까

가짜 늑구 사진에 경찰도 속는 AI 시대...허위정보 대응책은

정부, 'K-AI 파트너십' 가동..."민관 모아 AI 강국 도약"

ZDNet Power Center