그라비티 방치형 RPG '라그나로크', 독수리오형제와 2차 협업 진행

그라비티는 방치형 RPG '라그나로크 아이들 어드벤처 플러스'와 애니메이션 '독수리 오형제' 2차 협업을 진행한다고 22일 밝혔다.

독수리 오형제는 1970년대 일본에서 과학닌자대 갓챠맨이라는 제목으로 방영한 SF 애니메이션 시리즈 작품이다. 라그나로크 아이들 어드벤처 PLUS와 독수리 오형제는 지난달 31일부터 4월5일까지 1차 협업을 실시한 바 있다.

이번 2차 협업에서는 독수리 오형제 2호 콘돌 죠와 막내 제비 진페이가 펫으로 등장한다. 다음달 5일까지는 호감 아이템을 사용해 자신의 펫 호감도를 일정 수준 이상 올리면 신규 펫 콘돌 죠, 폭탄링 조각 5개 등 보상으로 획득할 수 있다. 5월6일까지는 제비 진페이의 펫 성장 포인트에 따라 서버별 랭킹을 반영한 보상도 지급한다.

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라그나로크 독수리 오형제 집결령 이벤트도 준비했다. 같은 기간 게임 내 자동 전투, 일일 미션, 상점 등에서 모은 독수리 오형제 모형 아이템 수만큼 독수리 오형제 장식, 프로필 프레임, 칭호 등을 획득 가능하다.

나경일 사업 PM은 "지난 1차 협업에 이어 독수리 오형제와의 2차 협업도 기획했다"며 "협업 캐릭터를 펫으로 만나 게임을 플레이하면서 특별 보상도 받아가시길 바란다"고 전했다.