"우체국 모바일뱅킹 앱에서 국세 미환급금 조회하세요"

홈택스 연동 기능도 마련

금융입력 :2026/04/28 14:50

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우정사업본부는 28일부터 우체국 모바일뱅킹 앱인 잇다뱅킹을 통해 국세 미환급금 조회 서비스를 제공한다고 밝혔다.

우체국 고객은 별도 앱이나 웹사이트 접속 없이 앱에서 국세청의 ‘국세환급금찾기’ 서비스를 이용할 수 있게 됐다. ‘국세환급금찾기’는 환급이 결정됐으나 찾아가지 않은 국세환급금을 국세청 홈택스에서 조회하는 서비스다.

우체국 고객은 앱을 통해 최근 5년간 발생한 국세 미환급금 현황을 조회할 수 있다. 특히 환급금 조회 후 고객이 계좌로 지급받을 수 있도록 홈택스 모바일 웹 연동 기능도 제공한다. 서비스 화면에서 고객이 보유하고 있는 우체국 계좌번호를 복사한 후 홈택스에서 편리하게 환급금 지급 신청을 할 수 있다.

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사진=우정사업본부

국세 미환급금 조회 서비스는 행정안전부 ‘디지털서비스개방’ 정책을 통한 정부 부처 협업 사례로, 우정사업본부는 우체국 모바일뱅킹을 통해 금융 업무뿐 아니라 세금 환급 편의 등 다양한 공공서비스를 제공하는 대국민 플랫폼 역할을 강화하고 있다.

박인환 우정사업본부장은 “국세청과 협력해 우체국 이용 고객들이 잊고 있던 소중한 국세환급금을 더욱 편리하게 찾을 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국민 생활 편의 증대를 위해 다양한 서비스를 지속 도입하겠다”고 말했다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
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