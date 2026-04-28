"우체국 모바일뱅킹 앱에서 국세 미환급금 조회하세요"

우정사업본부는 28일부터 우체국 모바일뱅킹 앱인 잇다뱅킹을 통해 국세 미환급금 조회 서비스를 제공한다고 밝혔다.

우체국 고객은 별도 앱이나 웹사이트 접속 없이 앱에서 국세청의 ‘국세환급금찾기’ 서비스를 이용할 수 있게 됐다. ‘국세환급금찾기’는 환급이 결정됐으나 찾아가지 않은 국세환급금을 국세청 홈택스에서 조회하는 서비스다.

우체국 고객은 앱을 통해 최근 5년간 발생한 국세 미환급금 현황을 조회할 수 있다. 특히 환급금 조회 후 고객이 계좌로 지급받을 수 있도록 홈택스 모바일 웹 연동 기능도 제공한다. 서비스 화면에서 고객이 보유하고 있는 우체국 계좌번호를 복사한 후 홈택스에서 편리하게 환급금 지급 신청을 할 수 있다.

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사진=우정사업본부

국세 미환급금 조회 서비스는 행정안전부 ‘디지털서비스개방’ 정책을 통한 정부 부처 협업 사례로, 우정사업본부는 우체국 모바일뱅킹을 통해 금융 업무뿐 아니라 세금 환급 편의 등 다양한 공공서비스를 제공하는 대국민 플랫폼 역할을 강화하고 있다.

박인환 우정사업본부장은 “국세청과 협력해 우체국 이용 고객들이 잊고 있던 소중한 국세환급금을 더욱 편리하게 찾을 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국민 생활 편의 증대를 위해 다양한 서비스를 지속 도입하겠다”고 말했다.