호요버스 코리아는 은하 판타지 RPG ‘붕괴: 스타레일’의 출시 3주년을 기념해 서울 동대문 디자인 플라자(DDP)에서 대규모 오프라인 이벤트인 ‘환락! 패션 퍼레이드’를 성황리에 개최했다고 28일 밝혔다.

누구나 참여 가능한 무료 이벤트로 지난 26일 진행된 이번 행사는 수많은 이용자들이 현장을 찾아 코스프레 행진과 퀴즈쇼 등 다채로운 프로그램을 즐기며 잊지 못할 추억을 쌓았다.

행사의 하이라이트인 코스프레 퍼레이드에서는 야릴로-Ⅵ와 페나코니 등 게임 내 5개 지역을 테마로 한 캐릭터 팀이 화려한 행진을 선보여 유저들과 시민들의 시선을 한눈에 사로잡았다.

호요버스, '붕괴: 스타레일' 3주년 '환락! 패션 퍼레이드' 성료.

호요버스, '붕괴: 스타레일' 3주년 '환락! 패션 퍼레이드' 성료.

이어 인기 크리에이터 샘웨와 도티가 스페셜 MC로 초청되어 퀴즈쇼와 럭키드로우 등을 진행하며 현장의 적극적인 참여와 호응을 이끌어냈다.

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축제의 대미를 장식한 피날레 공연에서는 가수 NIDA와 성우 김명준이 무대에 올라 ‘동트기 전’ 등 주요 곡의 라이브 공연을 펼치며 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다.

호요버스, '붕괴: 스타레일' 3주년 '환락! 패션 퍼레이드' 성료.

호요버스, '붕괴: 스타레일' 3주년 '환락! 패션 퍼레이드' 성료.

호요버스는 앞으로도 유저 창의력을 발휘할 수 있는 환경을 조성하고 전 세계 이용자들에게 몰입감 넘치는 가상 세계 경험을 제공하기 위해 최선을 다할 방침이다.