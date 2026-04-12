'은랑 LV.999' 뜬다…호요버스 '붕괴: 스타레일', 파격 보상 앞세워 3주년 축제

호요버스는 '붕괴: 스타레일'의 4.2 버전 '그리하여, 웃음소리는 멈추지 않으리' 업데이트를 적용하고 3주년 기념 대규모 콘텐츠를 선보인다고 11일 밝혔다. 4.2버전 업데이트는 오는 22일 실시된다.

지난 10일 진행된 3주년 프리뷰 방송에서는 환월 게임의 보상이 영원한 환락의 에이언즈로 상향되며, 개척자가 미디어 거물 '만원'의 초청으로 시필드 시티 TV 토론에 참여해 겪는 위기가 메인 스토리로 전개된다. 은랑과 펄이 맺은 신비한 거래 역시 향후 상황에 영향을 미칠 핵심 변수로 작용할 예정이다.

핵심 신규 캐릭터로는 5성 환락 운명의 길 허수 속성 '은랑 LV.999'가 합류한다. 개발진은 "환락의 사도로서 카트리지를 사용해 무적 플레이어로 변신하며 전황을 쉽게 좌우할 수 있다"고 밝혔다. 아군이 제어 효과를 받을 경우 전투에 참여하지 않아도 전장을 해킹해 면역을 부여하는 강력한 지원 능력을 갖췄다.

호요버스가 '붕괴: 스타레일'의 3주년 대규모 업데이트를 오는 22일 진행한다.

함께 추가되는 5성 물리 속성 '에바네시아'는 환월 게임의 관찰자로서 전투 중 '여우 선생님'의 추가 공격을 발동시켜 적 전체에 피해를 입힌다. 응원봉을 장착한 신규 '환락 개척자'도 파티에 합류해 광선검과 쌍절곤으로 형태를 변환하며 액션을 구사한다.

개발진은 "팀원을 응원해 환락 스킬을 발동시키는 등 연계 출연의 분위기를 내며 전투를 이끌 수 있다"고 진단했다.

워프 이벤트를 통해 전반부에는 신규 한정 캐릭터 '달리아', '카스토리스'와 '반디'가 복각하며, 후반부에는 '트리비', '선데이', '비소'가 등장한다. 이와 함께 기존 캐릭터인 반디, 곽향, 제레, 웰트의 성능이 일제히 강화되어 전투 효율이 높아진다.

붕괴: 스타레일 3주년에 등장하는 '은랑 LV.999'.

콘텐츠 확장도 대대적으로 이뤄져, 방송 스트리머가 되는 '은하 시그널 로밍' 이벤트와 신규 덱을 추가한 '코스믹 포스' 2.0 버전이 도입된다.

개발진은 "화폐 전쟁 시스템에서는 은랑 LV.999가 기본 코드를 해킹해 자신의 비용을 직접 수정하는 등 다양한 변수를 창출한다"고 설명했다. 이외에도 파티원과 교류할 수 있는 열차 개조 조우, 기이한 유물 탐사 기능이 열린다.

10일 호요버스가 '붕괴: 스타레일'의 3주년 프리뷰 방송을 진행했다.

3주년 보상으로 출석 이벤트를 통해 20회의 뽑기 기회가 주어지며, 26일 기념일 당일에는 동료의 축하 카드 확인 시 성옥 1600개가 지급된다. 동행·금빛 영혼 아이템을 사용해 한정 5성 캐릭터 '곽향'과 '로빈' 중 1종을 무료로 획득할 수 있으며, 첫 충전 2배 초기화와 카스토리스 신규 코스튬 등도 제공된다.

온·오프라인 축제 및 미디어 확장도 이어져, 은랑 이타샤 차량을 경품으로 주는 온라인 이벤트와 공차 협, 갤럭시 S26 울트라 한정판 팝업스토어, 카카오톡 이모티콘 출시가 진행된다. 26일 동대문 DDP에서는 코스프레 퍼레이드가 열린다.

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개발진은 3주년 기념 특별 방송을 통해 "개척자와 함께 여러 세계를 지나올 수 있어 진심으로 감사하다"며 "이번 버전은 반전이 가득한 스토리뿐만 아니라 다 함께 즐길 수 있는 축제 콘텐츠도 매우 많다"고 밝혔다.