이정헌 의원, 쿠팡 비호 美정부·의회에 "명백한 주권 침해"

"미국 대사관에 강력한 항의 의사 전달"

방송/통신입력 :2026/04/28 10:52

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

더불어민주당 이정헌 의원이 김범석 쿠팡 의장의 신변 안전보장을 요구한 미국 정부를 향해 “전례 없는 외교적 폭거이자 명백한 사법 주권 침해”라고 강도 높게 비판했다.

또 한국 정부가 중국과 밀접하다고 주장한 미국 의회에는 “내정간섭이자 대한민국 전체에 대한 참을 수 없는 모욕”이라고 날을 세웠다.

이정헌 의원은 28일 국회서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 “우리 정부는 미국의 주권 침해 시도에 불복해서는 절대 안 된다”며 이같이 말했다.

이정헌 의원, 사진_뉴스1

이어, “쿠팡은 더 이상 미국 정부와 의회 방패 뒤에 숨어 대한민국 법망을 빠녀자가려고 하지 말라”며 “특혜를 요구할 게 아니라 우리 법을 준수하고 노동자 건강부터 책임지는 것이 기본 도리”라고 덧붙였다.

이 의원은 특히 “더불어민주당은 국가 주권과 국민의 생명권을 수호하기 위해서 끝까지 싸우겠다”며 “이번 외교적 압박에 무릎을 꿇는다면 앞으로 모든 다국적 기업이 외교를 지렛대 삼아서 우리의 법을 조롱하는 나쁜 선례가 될 것”이라고 강조했다.

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이어, “단순히 기업 문제를 넘어서서 대한민국의 국격과 법치주의의 존망이 걸린 사안”이라며 “저는 동료 위원님들과 연대하면서 미국 대사관에 강력한 항의 의사를 전달하는 데 함께하고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “국회 차원의 모든 수단을 동원해 오만한 사법주권 침해 시도를 저지하겠다”고 했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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