쿠팡 "미국 정부·의회 로비로 한국 압박 안 했다"

쿠팡이 미국 행정부와 의회 로비를 통해 한국 정부를 압박했다는 주장은 사실이 아니라고 정면 반박했다.

쿠팡은 24일 입장문을 통해 “미국 행정부와 의회 로비로 한국 정부를 압박했다는 주장은 사실이 아니다”라며 “특히 안보와 관련된 논의가 있었다는 주장은 명백한 거짓”이라고 말했다.

로비공개법(LDA) 보고서에 따르면 쿠팡의 로비 활동으로 한국, 대만, 일본 등 투자 및 무역 확대, 한국인 전문직 비자 확대 등 양국 간 경제적 협력에 관한 내용이 포함돼 있고, 여기에 안보 관련 사안은 전혀 포함되지 않았다는 것이 회사 측 주장이다.

김범석 쿠팡 Inc 의장 (사진=쿠팡 홈페이지)

이어 “자사는 한미를 포함한 여러 나라와의 인공지능(AI) 기술 혁신, 투자 및 고용 창출, 국가간 커머스 확대 위한 소통에 집중하고 있다”고 덧붙였다.

한국 쿠팡 모회사 쿠팡Inc가 제출한 1분기 보고서에서 로비 지출액은 109만 달러(약 16억 1582만원)라고 회사는 명시했다. 쿠팡은 “미국 내 기업들과 한국의 주요 기업들은 합법적인 로비활동을 진행하고 있으며 미국 주요 기업들의 로비 지출액은 쿠팡보다 3~4배 높고 한국 주요 대기업들과 비교해도 쿠팡의 로비 지출액이 낮은 수준”이라고 설명했다.

이번 쿠팡의 입장 발표는 쿠팡이 미국 행정부와 의회 로비를 위해 지출한 비용이 지난해 4분기 대비 증가했다는 언론의 보도로 파장이 일어난 데 따른 것이다. 지난해 4분기 쿠팡의 로비액은 89만5000달러(13억 2675만원) 수준이다.

지난해 11월 말 대규모 개인정보 유출 사고가 발생한 이후, 미국 정책 당국자들이 여러 차례 ‘쿠팡에 대한 차별’을 중단하라는 의사를 전달하면서, 쿠팡은 미국 정부와 의회에 로비를 통해 한국 정부를 압박한 것이 아니냐는 의혹을 받고 있다.

최근에는 미국 공화당 하원의원 모임인 공화당연구위원회(RSC) 의원 54명이 강경화 주미 한국대사(전 외교부 장관)에게 “한국에서 영업하는 미국 기업들에 대한 차별적 규제 조처를 즉각 중단하라”고 요구한 일도 있었다.

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이들은 “트럼프 행정부는 미국 기업들을 대신해 한국 정부에 반복적으로 우려를 제기했다”며 “유감스럽게도 이 약속은 한국 정부에 의해 무시돼왔고, 한국 정부는 계속 미국 기업들을 불리하게 대우했다. 이는 용납할 수 없다”는 뜻을 밝히기도 했다.

여기에 김범석 쿠팡Inc 의장의 동일인(총수) 지정 사안까지 얽혀있다. 현재 쿠팡의 동일인은 쿠팡 법인이다. 이와 관련해 경제정의실천연합은 전날 김 의장이 쿠팡Inc의 최고경영자로 재직하면서 쿠팡을 사실상 지배했다며 동일인 지정을 촉구했다. 그러자 쿠팡은 동일인 지정의 4가지 예외조건을 모두 충족한다며 “(동일인 지정 시) 부작용만 양산할 수 있다”고 맞섰다.