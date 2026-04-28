에픽게임즈, '포트나이트' D4vd 컬래버 아이템 전면 환불…형사 사건 연루 여파

에픽게임즈가 '포트나이트'에서 특정 가수와 진행했던 협업 아이템에 대해 전면 환불 조치를 시행한다고 게임인더스트리비즈가 27일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 이번 조치는 포트나이트와 협업했던 가수 데이비드 앤서니 버크(활동명 D4vd)가 최근 중범죄 혐의로 기소된 데 따른 대응이다.

버크는 현재 미성년자 살해 및 아동 관련 불법 영상물 소지 혐의 등을 받고 있으나 무죄를 주장하고 있다.

에픽게임즈, '포트나이트' D4vd 컬래버 아이템 전면 환불 조치(사진=포트나이트 유튜브)

버크는 과거 자신의 음악을 포트나이트 몽타주 영상과 함께 공유하며 인지도를 얻었으며, 이후 포트나이트 게임 내 꾸미기 아이템, 감정 표현 등으로 공식 출시된 바 있다. 그의 곡인 'Locked and Loaded'는 포트나이트 공식 테마곡으로 지정되기도 했다.

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에픽게임즈 측은 소셜 미디어를 통해 "이용자들의 우려를 듣고 있으며, 시간이 지남에 따라 여러 변화를 적용할 것"이라며 "첫 번째 조치로 28일부터 해당 아이템 구매자 누구나 즉각적인 자체 환불을 받을 수 있다"고 설명했다.

환불 조치와 별개로, 에픽게임즈가 해당 꾸미기 아이템을 게임 내에서 완전히 삭제할 것인지에 대해서는 아직 공식적으로 입장을 밝히지 않았다.