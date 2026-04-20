에픽게임즈는 포트나이트 페스티벌 시즌 14에 재즈 팝 아티스트 레이베이가 헤드라이너로 합류한다고 20일 밝혔다.

두 차례 그래미상을 수상한 레이베이는 오는 16일부터 진행되는 포트나이트 페스티벌 시즌 14를 통해 본인 음악과 스타일을 반영한 다양한 시즌 콘텐츠를 선보일 예정이다.

이번 시즌에는 신규 '엠버라이트 뮤직 패스'가 적용된다. 모든 포트나이트 크루 회원들은 화이트 드레스 레이베이 의상을 시작으로 테마 악기, 오라, 매드우먼 잼 트랙, 골든 에라 레이베이 의상 등을 획득 가능하다.

에픽게임즈 '포트나이트', 페스티벌 시즌 14에 재즈 팝 아티스트 레이베이 합류

이와 함께 아이템 상점에는 러버 걸 레이베이 의상, 메이메이 더 버니 백블링, 러버 걸과 터프 럭 관련 잼 트랙 및 이모트도 추가될 예정이다.

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게임플레이 측면에서도 변화가 있다. 포트나이트와 호환되는 마이크를 활용해 실시간으로 노래를 부를 수 있는 '마이크 보컬' 기능이 도입된다. 리듬 액션 게임 록 밴드 4 또는 호환 미디(MIDI) 드럼 키트를 활용한 '프로 드럼'과 트랙을 바꾸거나 섞을 수 있는 '퀵 믹스 UI'도 선보인다.

포트나이트 페스티벌은 게임 내 음악 리듬 모드로, 솔로 또는 최대 4인이 함께 참여 가능하다. 이용자는 메인 스테이지에서 곡을 연주하고, 잼 스테이지에서는 트랙을 조합해 자신만의 믹스를 만들 수 있다. 하츠네 미쿠, 사브리나 카펜터, 브루노 마스, 고릴라즈, 리사 등 글로벌 팝 트렌드를 이끄는 뮤지션이 시즌 아이콘으로 참여한 바 있다.