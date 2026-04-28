더블유게임즈, 나스닥 자회사 DDI 완전 자회사화 추진…이중상장 해소

더블유게임즈(대표이사 김가람)는 나스닥 상장 종속회사인 더블다운인터액티브(DDI)의 잔여 지분 전량을 현금 취득하기 위한 비구속적 제안서(NBO)를 이사회에 제출했다고 28일 밝혔다.

이번 제안은 한국과 미국 양국 시장에 걸친 이중상장 구조를 해소하고 그룹의 복잡한 지배구조를 단순화하기 위한 전략적 결정이라는 설명이.

더블유게임즈는 현재 보유 중인 DDI 지분 약 67.1%를 제외한 잔여 지분 32.9%를 1주당 11.25달러(약 1만6582원)에 매수할 계획이며, 이는 최근 30일 평균 종가 대비 약 26.9%의 프리미엄을 반영한 가격이다.

더블유게임즈 CI.

거래가 최종 성사될 경우 DDI는 나스닥 상장 폐지 절차를 거쳐 더블유게임즈의 100% 자회사로 편입된다.

회사는 이번 합병을 통해 비지배지분으로 인식되던 약 484억원 이상의 순이익을 지배주주 귀속분으로 전환하여 연결 당기순이익을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 2025년 말 기준 그룹 전체 현금성 자산의 80%에 달하는 6800억원 규모의 자금 활용 제약을 해소함으로써 통합 그룹 차원의 자본 운용 자유도 역시 한층 강화될 전망이다.

관련기사

더블유게임즈 관계자는 “이번 제안은 한·미 이중상장 구조 해소와 주주가치 제고를 위한 전략적 결정”이라며 “DDI 이사회 검토와 美 SEC 합병신고서 심사, DDI 주주총회 승인 등 단계별 절차가 순차적으로 진행되는 사안인 만큼 주요 진행사항이 확정되는 시점마다 공시를 통해 투명하게 안내하겠다”고 밝혔다.

사측은 이번 거래의 최종 성사 시점을 확정하지 않았으나 관련 절차를 거쳐 연내에는 결론이 날 수 있을 것으로 내다봤다.