더블유게임즈, 자회사 '팍시게임즈' 지분 13.33% 추가 취득…보유율 73.33%

더블유게임즈(대표 김가람)는 튀르키예 소재 자회사인 캐주얼 게임사 팍시게임즈의 지분 13.33%를 추가로 매입한다고 15일 밝혔다.

이번 거래를 기점으로 더블유게임즈가 확보한 팍시게임즈 지분율은 기존 60%에서 73.33%로 늘어난다.

회사는 최초 인수 약정에 따라 자기주식을 활용해 잔여 지분 26.67%를 성과 지표에 맞춰 2028년까지 순차적으로 사들일 계획이다. 이는 현금 지출을 최소화하는 동시에 피인수 기업 핵심 인력과의 이해관계를 일치시켜 중장기적인 성장을 도모하기 위한 조치다.

더블유게임즈 CI.

팍시게임즈의 월간 매출은 2024년 말 32억원에서 지난해 12월 77억원으로 약 2.4배 뛰며 가파른 성장 곡선을 그리고 있다. 사내 인공지능(AI) 전담 조직인 'AI Lab'을 중심으로 신작 출시 시기를 앞당기면서, 지난해 4분기 기준 AI 기반 신작의 매출 비중이 49%까지 치솟았다.

모회사는 이러한 AI 기술력 고도화와 마케팅 효율 제고를 바탕으로 올 1분기 팍시게임즈의 흑자 전환을 점치고 있다.

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더블유게임즈 관계자는 "이번 추가 지분 취득은 팍시게임즈와의 장기적 파트너십을 한층 강화하는 계기"라며 "AI Lab 기반의 빠른 신작 출시와 매출 다변화를 통해 캐주얼 게임 포트폴리오를 확대하고 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.



