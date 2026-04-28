파파존스 ‘더블 초코칩 브라우니’ 134만개 팔렸다

전년 대비 판매량 2배 증가…신제품으로 라인업 강화

유통입력 :2026/04/28 07:52

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국파파존스의 디저트 메뉴 ‘더블 초코칩 브라우니’가 누적 판매 134만 개를 돌파했다.

회사는 지난 2015년 출시된 해당 제품의 지난해 판매량이 전년 대비 2배 이상 증가했다고 28일 밝혔다. 최근에는 누적 판매량이 134만 개를 넘어섰다.

이 제품은 기존 충성 고객 중심의 판매가 이어지던 가운데, 최근 SNS를 통한 후기 확산 등으로 소비자 관심이 확대되며 판매가 증가한 것으로 분석된다. 다양한 방식으로 메뉴를 재해석해 즐기는 소비 트렌드도 영향을 미친 것으로 회사 측은 설명했다.

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(사진=파파존스)

파파존스는 이를 기반으로 디저트 메뉴 확대에 나서고 있다. 초코칩 쿠키 등 기존 제품에 더해 최근에는 협업을 통한 한정판 디저트도 출시했다.

한국파파존스 관계자는 “디저트 메뉴에 대한 수요가 늘고 있다”며 “제품 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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