파파존스, 3월 ‘현대카드 3층 선물’ 30% 할인

한국파파존스가 3월 한 달간 현대카드 고객을 대상으로 ‘현대카드 3층 선물 이벤트’를 진행한다.
2일 파파존스는 오는 31일까지 현대카드 3층 선물 이용 고객이 라지 사이즈 이상 피자를 주문하면, 메뉴 종류와 관계없이 30% 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.
할인은 파파존스 공식 온라인 채널(홈페이지·모바일 웹·앱)을 통한 주문에 적용되며 배달과 포장 주문 모두 가능하다.
이용 방법은 현대카드 3층 선물에서 ‘파파존스’ 쿠폰을 내려받은 뒤 쿠폰번호를 파파존스 공식 홈페이지 또는 앱 이벤트 페이지에 등록하면 된다. 이후 피자 구매 단계에서 쿠폰을 선택하면 할인 금액이 자동 반영된다.
관련기사
- 美 도미노피자, ‘가성비 피자’ 효과로 매출 호조2026.02.24
- 파파존스, 국제 주니어스키 대회 8년 연속 후원2026.02.09
- 파파존스, ‘더 제너레이션 매치 상상인 메디카코리아’ 공식 스폰서 참여2025.11.10
- "피자헛 팔 수도 있다"…신임 CEO 1개월 만에 구조조정 카드 꺼낸 얌브랜즈2025.11.05
다만 일부 특수 매장은 제외되며, 무료증정 쿠폰·제휴카드·세트메뉴 등 다른 할인과 중복 적용은 불가하다. 하프앤하프 주문에도 적용되지 않는다.
파파존스 관계자는 “입학식과 신학기 등 봄 시즌을 맞아 현대카드 고객에게 실속 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 파트너십을 통한 혜택을 확대해 나가겠다”고 말했다.