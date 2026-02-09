파파존스, 국제 주니어스키 대회 8년 연속 후원

한국파파존스가 ‘2026 국제 주니어스키 기술선수권대회’를 후원하며 주니어 스키대회 지원을 8년 연속 이어간다.

9일 회사는 오는 10~11일 열리는 ‘2026 국제 주니어스키 기술선수권대회’와 ‘제14회 전국 주니어스키 기술선수권대회’, 12일 개최되는 ‘제10회 전국 주니어 레이싱스키 대회’에 메인 후원사로 참여한다고 밝혔다.

대회는 강원도 평창 모나 용평에서 열린다. 국제대회 형식으로 진행되며, KSIA 스키기술등급 4등급 이상을 보유한 초·중·고등학생 주니어 스키어가 대상이다. 해외 초청 선수를 포함해 국내외 주니어 선수 일 최대 400여 명이 출전할 전망이라고 회사는 설명했다.

지난해 열린 대회 현장 (사진=파파존스)

파파존스는 대회 현장에서 이동식 피자 차량 ‘매직카’를 운영한다. 본 대회가 열리는 11~12일 이틀간 인기 메뉴 ‘존스페이버릿’ 피자 250판을 참가 선수와 관계자들에게 제공할 예정이다.

한국파파존스 관계자는 “주니어 선수들이 기량을 겨루고 교류하며 스포츠 정신을 키울 수 있는 행사에 8년 연속 후원하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 아이들의 꿈을 지지할 수 있는 후원 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편 파파존스는 아동·청소년 대상 사회공헌 활동도 이어가고 있다. 전속 모델 아이브와 함께 ‘아이브 Pick & Give’ 프로모션을 운영하며 주문 1건당 1천 원을 적립해 학대피해아동 및 위기가정아동 지원 사업에 기부하고, 유소년 스포츠 대회와 어린이·청소년 문화 행사 후원도 지속한다.