[ZD SW 투데이] 인포뱅크, '2026 그랜드-K 창업학교' 참가팀 모집 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆인포뱅크, '2026 그랜드-K 창업학교' 참가팀 모집

인포뱅크가 서울홍릉강소특구, 티비즈와 함께 바이오헬스 및 딥테크 분야 혁신 스타트업을 육성하는 '2026 그랜드-K(GRaND-K) 창업학교' 참여기업 60개 팀을 다음 달 8일까지 모집한다. 기술창업을 꿈꾸는 예비 창업자부터 창업 3년 미만 초기 기업까지 전주기 성장을 지원하는 투자 연계형 액셀러레이팅 프로그램이다.

선발된 60개 팀은 6주간 공통 교육을 통해 투자 유치 전략, 재무·회계, 해외 진출, IP 전략 등 창업 필수 역량을 강화한다. 특히 인포뱅크를 포함한 30여 개 투자기관이 직접 참여하는 1:1 전담 멘토링과 창업 경진대회를 통해 사업 모델을 고도화하고 실질적인 투자 유치에 나선다.

◆신세계아이앤씨, AI·드론 기반 생태계 복원 프로젝트 '그린 웨이브' 진행

신세계아이앤씨가 지난 25일 서울 노원구 수락산 일대에서 임직원 및 가족들과 함께 '그린 웨이브' 프로젝트 일환으로 자생종 씨앗 심기 활동을 진행했다. 이 프로젝트는 AI·드론 기술 기반으로 생물다양성을 분석하고 생태계 교란식물을 제거한 뒤 자생종을 파종해 생태계 회복을 지원하는 환경 보전 활동이다. 환경재단 및 생태복원 스타트업 인베랩과 함께한다.

신세계아이앤씨가 생물다양성 복원 캠페인 '그린 웨이브' 프로젝트를 진행했다. (사진=신세계아이앤씨)

그린 웨이브는 프로젝트는 플로깅과 잡초 제거 같은 일회성 캠페인과 달리, 대상지 선정과 분석부터 파종 이후 변화 모니터링까지 약 1년에 걸쳐 진행되는 것이 특징이다. 대상지 선정 과정에선 드론 영상과 라이다 센서를 활용한 원격 탐사 모니터링, AI 기반 데이터 분석, 지상 조사를 통해 생태계 교란식물 분포 지역을 식별했다.

◆EDB, '데이터 브레이크스루 어워즈' 혁신상 수상

EDB가 'EDB 포스트그레스 AI'로 '2026 데이터 브레이크스루 어워즈'에서 올해의 데이터 관리 혁신상을 수상했다. 이 프로그램은 데이터 기술 시장에서 혁신을 주도하는 최우수 기업과 솔루션을 발굴하고 조명하는 것을 목적으로 한다. 데이터 분석, AI, 데이터옵스, 인프라, 스토리지, 가시성, 실시간 인텔리전스 등 광범위한 분야를 아우른다.

올해 프로그램에는 글로벌 3500건 이상의 후보 추천이 접수됐으며 제품 카테고리와 지역 전반에 걸쳐 치열한 경쟁이 펼쳐졌다. 이 가운데 EDB 포스트그레스 AI는 혁신성, 성능, 사용 편의성, 기능성, 가치, 시장 영향력 등 다각적인 기준에 따라 종합 평가를 거쳐 기술력을 인정받았다.

◆쿠콘, 트래포트와 여행 플랫폼 결제·운영 자동화 맞손

쿠콘이 트래포트와 온라인 여행 플랫폼(OTA) 특화 결제 및 운영 자동화 솔루션 공동 개발에 나선다. 이번 협력은 쿠콘이 보유한 국내 90여 개 금융기관 전용망 기반 금융·결제 인프라와 트래포트의 글로벌 유통 시스템(GDS) 기반 트래블테크 역량을 결합해 OTA 환경에 최적화된 통합 솔루션을 구현하는 것이 목적이다.

쿠콘이 트래포트와 여행 플랫폼 결제·운영 자동화 솔루션 공동 개발을 추진한다. (사진=쿠콘)

양사는 향후 ▲온라인 여행 플랫폼 대상 결제 솔루션 개발 ▲OTA 특화 운영·관리 자동화 솔루션 공동 개발 ▲실증 사업을 통한 제휴 기관 확대 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 특히 올 하반기 공동 연구 개발에 착수해 기술 완성도와 시장 적합성을 검증하고 내년 상품화를 목표로 본격적인 사업화에 나설 예정이다.

◆어라이즈 AI, LG유플러스 AI 컨택센터에 플랫폼 공급

어라이즈 AI가 국내 최대 규모 AI 기반 고객 서비스 운영 시스템인 LG유플러스 AI 컨택센터의 거대언어모델 운영관리(LLMOps) 고도화를 위해 '어라이즈 AX 플랫폼'을 도입했다. 완전 폐쇄망 환경에 구축돼 엄격한 엔터프라이즈 보안 요건을 충족하면서도 전국 17개 고객센터와 4000명 이상의 상담사에게 AI 옵저버빌리티를 제공한다.

프라이빗 LLM 등을 연동한 하이브리드 클라우드 환경에서 다수 모델을 운영하고 모든 데이터 처리는 사내 보안 가이드라인을 준수하도록 설계했다. 어라이즈 AX는 LG유플러스가 전국 규모의 실제 고객 상담을 처리하는 복잡한 AI 시스템을 운영·모니터링하고 지속적으로 개선하기 위해 활용하는 핵심 인프라로 자리매김할 전망이다.

◆버티브-데우스, 고효율 데이터센터 인프라 설계 협력

버티브가 데이터센터 전문 컨설팅 기업 데우스와 지난 22일 전략적 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 국내에서 증가하고 있는 고효율·고집적 데이터센터 인프라 수요에 대응하기 위한 것으로, 데우스는 버티브 공인 데이터센터 컨설팅 파트너로도 공식 지정됐다.

이태순 버티브코리아 대표(왼쪽), 류기훈 데우스 대표 (사진=버티브)

양사는 이번 협력을 통해 국내 고객이 데이터센터 생애주기 전반에 걸쳐 강화된 기획·실행 지원을 받을 수 있도록 할 계획이다. 버티브의 핵심 디지털 인프라 솔루션 포트폴리오와 데우스의 데이터센터 기획·설계·구축·운영 전문성을 결합해 복잡성을 줄이고 에너지 효율을 높일 방침이다. 향후 거듭되는 컴퓨팅 세대의 변화에도 대응 가능한 인프라를 구축할 수 있도록 지원한다.

◆솔로몬텍, 2026 AI 바우처 지원사업 공급기업 선정

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솔로몬텍이 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '2026년 AI 통합 바우처 지원사업' 공급기업으로 선정됐다. 이번 사업은 AI 솔루션 적용이 필요한 수요기업이 단기간 내에 최적의 AI 시스템을 도입할 수 있도록 정부가 바우처를 지급하고 공급기업이 맞춤형 솔루션을 제공한다.

솔로몬텍이 이번 사업에서 선보이는 핵심 솔루션은 자체 개발한 AI 에이전트 포털 '인텔리코어'다. 인텔리코어는 단순히 질문에 답하는 챗봇을 넘어 조직의 데이터와 시스템을 유기적으로 연결해 업무를 수행하는 차세대 AI 플랫폼이다.