[ZD SW 투데이] 오픈소스컨설팅, AI 인프라 운영 전략 웨비나 개최 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆오픈소스컨설팅, AI 인프라 운영 전략 웨비나 개최

오픈소스컨설팅이 'GPU 온프레미스 AI 인프라 운영 전략'을 주제로 다음달 12일 실시간 웨비나를 개최한다. 이번 행사에선 GPU 인프라를 구축이 아닌 운영 문제로 재정의하고 이를 해결하기 위한 전략을 제시할 계획이다.

웨비나는 서비스형 GPU(GPUaaS) 기반 인프라 운영, 머신러닝 운영관리(MLOps) 기반 자동화, 인프라 구성 선택 기준 등 세 가지 흐름으로 구성된다. GPU 도입 이후 운영 체계 수립에 어려움을 겪는 IT 인프라 담당자, AI·ML 엔지니어, 프라이빗 클라우드 전환을 검토 중인 실무자들에게 실질적인 도움이 될 전망이다.

◆넥스원소프트, 서민금융진흥원에 '넥스비싸인' 지원

넥스원소프트가 서민금융진흥원에 공공 마이데이터 활용 연계를 위한 통합인증 서비스 '넥스비싸인'을 제공하며 해당 분야에서 전자서명 기술 시장 대응 체계를 구축했다. 넥스비싸인은 진흥원이 운영하는 다양한 서비스 플랫폼의 회원가입, 예금 정보 확인, 적금 일시납입 등 사용자 신원확인이 필요한 기능에 간편인증·전자서명·본인확인을 지원했다.

넥스원소프트가 서민금융진흥원에 '넥스비싸인'을 제공했다. (사진=넥스원소프트)

넥스원소프트는 한국인터넷진흥원(KISA) 사업 수행을 통해 간편인증 인터페이스 API 개발을 진행해 간편인증·전자서명·본인확인 표준 기술력을 보유하고 있다. 이를 통해 KISA 표준 API 기반 통합인증 서비스를 통신 마이데이터에 최초로 도입한 바 있다. 의료·공공 등 분야에 선도적으로 표준 기술 기반 통합인증 서비스를 제공 중이다.

◆멀티캠퍼스-한국국방기술학회, 국방산업 최고위 과정 3기 운영

멀티캠퍼스가 한국국방기술학회(KIDET)와 함께 운영하는 '국방산업 최고위 과정 3기'를 진행한다. 해당 과정은 국방부 및 육·해·공군 장성, 정부 고위 관계자, 한화에어로스페이스·현대로템 등 방산 및 일반기업 임원, 벤처기업 대표, 공공기관 기관장 등 국방 산업 핵심 의사결정자들이 참석한다.

이번 3기 과정은 오는 7월 15일까지 총 13주간 매주 수요일에 진행되며 국방·기술·산업을 아우르는 통합형 커리큘럼으로 구성됐다. ▲통섭형 국방 리더를 위한 인사이트 레벨업 ▲글로벌 첨단기술 트렌드 ▲과학 기술·산업과 국방의 창조적 융합 ▲기술혁신을 통한 디펜스 비즈니스 전략 등 4개 대주제로 운영된다.

◆더존비즈온, 제33회 AX 리더십 포럼 개최

더존비즈온이 오는 29일 서울 중구 더존을지타워 ATEC에서 기업 C레벨 경영진을 대상으로 '제33회 AX 리더십 포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 지난 행사의 큰 호응에 다시 마련된 강연으로, 현재까지 70여 개 기업 70여 명의 리더가 사전 신청을 완료하는 등 높은 관심을 받고 있다.

더존비즈온이 제33회 AX 리더십 포럼을 개최한다. (사진=더존비즈온)

포럼은 총 두 개의 세션으로 구성되며 메인 강연은 이중학 동국대학교 경영학과 교수가 맡아 현시점에서 리더가 갖춰야 할 새로운 가치와 대응 전략을 제시한다. 이어지는 세션에선 이성재 더존비즈온 수석 컨설턴트가 '실전 업무에서 증명된 더존 원 AI의 자동화 마법'을 주제로 기업용 AI 비서인 원 AI 기반 업무 혁신 사례를 공유한다.

◆에이프리카, AI 엑스포 코리아 참가

에이프리카가 다음달 6일부터 8일까지 사흘간 서울 코엑스에서 개최되는 'AI 엑스포 코리아 2026'에 참가한다. 회사는 이번 전시에서 제품 소개를 넘어 실제 비즈니스 현장에 즉시 투입 가능한 다양한 AI 에이전트를 공개할 예정이다.

구체적으로 ▲서브 에이전트와 전용 도구를 유기적으로 연결해 복잡한 행정 절차를 완결하는 '워크플로우 자동화 에이전트' ▲온톨로지 기반 지식 그래프로 단순 검색 한계를 넘어선 'RAG 기반 에이전트' ▲시계열 데이터 분석을 통해 인프라 장애를 예측하고 최적의 운영 상태를 유지하는 'ML 기반 모니터링 에이전트' 등을 선보인다.

◆토마토시스템, 전북대 AI 전환 컨퍼런스서 '점프' 시연

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토마토시스템이 22일 전북대학교 국제컨벤션센터에서 개최된 '제1회 고등교육 AI 전환 컨퍼런스'에 참가해 AI 기반 대학 행정 혁신 사례를 공유하고 최신 AI 제품을 선보였다. 현장에는 전국 주요 대학 행정·IT 담당자들이 대거 참석했다.

토마토시스템이 전북대 AI 전환 컨퍼런스에서 최신 AI 제품을 선보였다. (사진=토마토시스템)

토마토시스템은 전북대학교의 핵심 행정 인프라인 차세대 통합정보시스템 '점프(JUMP)'를 성공적으로 구축한 경험을 공유했다. 이를 통한 대규모 정보시스템의 안정적인 운영 노하우와 데이터 기반 대학 행정 효율화 사례도 소개했다.