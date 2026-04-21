[ZD SW 투데이] 이노그리드, NIPA 'SaaS 전환 컨설팅' 공급기업 선정 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆이노그리드, NIPA 'SaaS 전환 컨설팅' 공급기업 선정

이노그리드가 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하고 SaaS전환지원센터가 운영하는 '2026년도 SaaS 전환 컨설팅' 공급기업으로 선정됐다. 이 사업은 기존 온프레미스 방식 비즈니스 모델이나 서비스를 보유한 SW 기업들이 성공적으로 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 전환할 수 있도록 전문 컨설팅을 제공한다.

이번 선정에 따라 이노그리드는 오는 12월까지 수요기업을 대상으로 ▲클라우드 네이티브 전환 전략 수립 ▲아키텍처 설계 ▲비즈니스 모델 최적화 등 고도화된 컨설팅을 수행한다. 앞서 회사는 지난해에도 해당 사업 공급기업으로서 각 기업 특성에 맞는 최적의 전환 전략을 제공한 바 있다.

◆HNIX-울산대, 지역 산업 AI·SW 인재 양성 맞손

HNIX가 울산대학교 SW중심대학사업단과 지역 산업 디지털 전환(DX) 및 AI·SW 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이(IITP)이 지원하는 SW중심대학사업의 일환으로 추진됐다.

HNIX가 울산대와 업무협약을 체결했다. (사진=HNIX)

협약에 따라 양 기관은 디지털 기술 및 미래에너지 기술 분야를 중심으로 ▲기업 현장개선과제 공동 연구개발 ▲실무능력 향상 교육 프로그램 공동 운영·지원 ▲체험형 인턴제 및 표준현장실습 운영·지원 ▲온·오프라인 교육 콘텐츠 공동 개발·활용 지원 ▲상호 네트워크 구축 및 인적 교류 활성화 등 다양한 협업을 진행한다.

◆한컴인스페이스, 연천군과 '2026 경기도 AI 챌린지' 선정

한컴인스페이스가 연천군과 함께 참여한 '2026 경기도 AI 챌린지 프로그램' 공모사업에 최종 선정됐다. 이번 사업은 위성 데이터와 AI 기술을 결합한 재난 대응 시스템을 지자체 현장에 도입하는 전국 최초 실증 사례로 평가된다.

한컴인스페이스와 연천군은 국지성 호우로 인한 지반 침하와 산사태 사례 등을 정밀 분석해 재난 재해 대응을 위한 '위성 데이터 및 AI 예측 기반 지반침하 선제 대응 플랫폼' 구축 전략을 구체화해 경기도에 제안했다. 기존 센서 기반 재난 대응 방식의 한계를 보완하면서도 비용 효율성을 확보했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

◆위트인텔리전스, WIS 2026 참가

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위트인텔리전스가 오는 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 개최되는 '2026 월드IT쇼(WIS 2026)'에 참가한다. 과학기술정보통신부가 주최하는 이번 행사는 17개국 460개 기업이 참여하는 국내 대표 ICT 전시회다.

위트인텔리전스가 WIS 2026에 참가한다. (사진=위트인텔리전스)

이번 행사에서 워트인텔리전스는 AI 기술·리서치 플랫폼 '키워트 인사이트'와 특허 데이터 인프라 '키워트 데이터 그리드'를 핵심 전시 품목으로 선보인다. 키워트 인사이트는 단순 검색을 넘어 기술 맥락과 유사 개념까지 함께 이해하는 AI 네이티브 리서치 방식을 적용해 경쟁사 기술과 시장 흐름을 정밀하게 분석할 수 있는 것이 특징이다.