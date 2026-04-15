[ZD SW 투데이] 가비아, 하이웍스 기업교육에 '단과형 이러닝' 추가 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆가비아, 하이웍스 기업교육에 '단과형 이러닝' 추가

가비아가 올인원 업무 플랫폼 하이웍스의 기업교육 서비스에 '단과형 이러닝'을 추가했다. 이번 서비스는 임직원이 필요한 과정만 선택해 집중 수강할 수 있도록 설계됐다. 전기·건축·토목·소방설비 등 9개 기사 자격증과 AICE, ADsP, SQLD 등 IT·데이터 자격증 대비 강의를 포함해 임직원이 직무 전문 역량을 집중적으로 키울 수 있다.

가비아는 하이웍스와 연동해 별도의 인사 정보·조직도 설정 없이 운영할 수 있다. 수강 독려 알림은 앱 푸시로 자동 발송되고 결제와 정산은 하이웍스 포인트로 처리된다. 연내 전화 외국어 서비스를 추가 출시하고 AI 활용·직무·리더십 등으로 콘텐츠 구성을 단계적으로 확대할 계획이다.

◆몬드리안에이아이, '런유어에이아이' 네이버클라우드 마켓플레이스 입점

몬드리안에이아이가 AI 인프라 서비스 '런유어에이아이'를 네이버클라우드 플랫폼 마켓플레이스에 공식 등록했다. 이번 입점을 통해 엔비디아 최신 블랙웰 아키텍처 기반 B300 GPU 라인업을 중심으로 한 AI 개발 환경을 네이버클라우드 고객들에게 공급한다. 런유어에이아이는 모델 개발부터 배포까지 지원하는 통합 인프라 솔루션이다. 제로 트러스트 기반 보안 관제, 엔터프라이즈급 분산 스토리지, LLM 파인튜닝 지원 등을 제공한다.

(사진=몬드리안에이아이)

몬드리안에이아이는 국내 최상위 티어 3+ 등급 데이터센터를 기반으로 99.8% SLA 가동률을 보장하며 글로벌 클라우드 대비 비용 절감 효과도 제공한다. 계약 즉시 맞춤형 하드웨어를 할당하는 '레디-투-서브' 체계로 고객이 지연 없이 모델 개발에 착수할 수 있도록 지원한다. MLOps 플랫폼 '예니퍼'도 연계해 인프라 구축부터 모델 성능 최적화까지 원스톱 서비스를 제공한다.

◆포자랩스·셀렉트스타, '아기상어' AI 인터랙티브 전시 지원

포자랩스와 셀렉트스타가 더핑크퐁컴퍼니와 협업해 오는 6월 18일 서울 DDP에서 개막하는 AI 인터랙티브 전시 '아기상어 비밀 초대장: 비커밍 샤크'에 각각 음악 생성 기술과 AI 신뢰성 검증을 지원한다. 500평 규모의 전시 공간에서 관람객은 장르와 분위기를 직접 선택해 '나만의 아기상어송'을 생성할 수 있다.

포자랩스는 MIDI 기반 구조로 작사·편곡·악기 구성 변경을 유연하게 반영하는 AI 음악 생성 기술을 담당한다. 셀렉트스타는 AI 상호작용의 응답 적합성과 일관성을 지속 검증하는 신뢰성 검증을 전담한다. 양사 모두 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 4개 언어 환경을 지원해 가족 관람객과 글로벌 팬을 아우르는 K-콘텐츠 AI 전시 경험을 선보일 예정이다.

◆NIPA, 국무조정실과 AI 전환 가속…공공 AI 도입 전주기 지원

정보통신산업진흥원(NIPA)이 국무조정실과 'AI 전환 가속화를 위한 소프트웨어 발주기술지원 업무협약'을 체결하고 공공 AI 도입 전반에 걸친 협력을 추진한다. 이번 협약은 AI 도입 과제 발굴 및 로드맵 수립, 공공 AI 사업 발주기술지원 및 맞춤형 컨설팅, AI·소프트웨어 담당자 역량 강화 교육 등을 포괄한다. 기존 사업 단위 지원을 넘어 AI 도입 기획부터 발주·사업관리·성과확산까지 전주기를 아우르는 구조적 협력체계를 구축했다.

(사진=NIPA)

NIPA는 이번 협약을 통해 공공 소프트웨어·AI 사업의 기획·발주 단계부터 기술적 완성도를 확보하고 범정부 디지털 정책의 실행력을 강화한다는 방침이다. 오는 12월 '소프트웨어 발주관리 선진화 콘퍼런스'에서 주요 성과를 발표하고 '공공 AI 발주 가이드라인'을 마련해 모범 사례로 확산할 계획이다.

◆인포뱅크, '중소기업 클라우드 보급·확산 사업' 공급기업 선정

인포뱅크가 NIPA 주관 '2026년 중소기업 클라우드 서비스 보급·확산 사업' 공급기업으로 선정돼 AI 협업 플랫폼 '인세븐(IN7)'을 제공한다. 선정 기업은 클라우드 서비스 이용료의 75%를 정부로부터 지원받으며 인포뱅크는 자체 추가 혜택 5%도 제공할 계획이다. 인세븐은 GPT·클로드·제미나이 등 30여 개 AI 모델을 통합 운영하는 플랫폼으로 멀티 AI 라우팅, AI 드라이브, 에이전트 허브 등 기능을 제공한다.

인포뱅크는 이번 사업을 통해 기업별 환경에 맞춘 AI 활용 전략 수립과 직무별 온보딩 교육까지 함께 지원할 계획이다. 개인정보 마스킹과 감사 로그 등 국내 보안 기준을 반영한 기능도 기본 제공해 기업 환경에서도 안정적으로 활용할 수 있다. 하나의 플랫폼에서 AI 인프라의 체계적 확장이 가능하다.

◆SBVA, 출자자·포트폴리오사 대상 'IPO 동향 및 전망 세미나' 개최

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SBVA가 서울 서초구 사무실에서 주요 출자자 및 포트폴리오사 관계자 60여 명을 대상으로 '2026 IPO 동향 및 전망 세미나'를 개최했다. 미래에셋증권 IPO팀과 삼일PwC 글로벌 IPO팀 전문가들이 연사로 참여해 VC 시장 동향, 국내 IPO 시장 전망, 글로벌 IPO 전략 등 3개 세션으로 진행됐다. 한국벤처투자, 중소기업은행, 크래프톤 등 주요 출자자와 크림, 임프리메드, 페이히어 등 포트폴리오사 관계자는 산업별 상장 요건과 회수 전략을 논의했다.

(사진=SBVA)

SBVA는 이번 세미나에서 자사 주요 IPO 사례인 노타의 상장 과정을 소개하고 미국·일본·홍콩 등 해외 상장 절차와 플립 등 세무 사안을 포함한 글로벌 IPO 준비 방법을 제시했다. SBVA는 AI·딥테크 등 집중 투자 산업의 최신 트렌드를 공유하고 기업 간 네트워크를 강화하기 위한 정기 세미나를 확대할 계획이다.