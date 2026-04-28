에이아이엠, 라이다 기반 역주행 방지 시스템 상용화 단계 진입

에이아이엠은 라이다 센서와 정밀지도를 결합한 ‘AI 기반 역주행 방지 시스템’을 개발해 실증을 진행 중이라고 28일 밝혔다.

해당 시스템은 360도 회전형 라이다 센서를 통해 차량 움직임을 감지하고, 도로 방향 정보가 포함된 정밀지도와 AI 분석을 결합해 차량 궤적을 실시간으로 추적한다. 역주행 가능성이 확인될 경우 전광판과 스피커 등을 통해 즉각 경고를 제공하는 방식이다.

특히 야간이나 악천후 상황에서도 객체 인식이 가능해 기존 CCTV 중심의 사후 대응 한계를 보완한 것이 특징이다.

에이아이엠 로고 (사진=회사 제공)

회사는 광주광역시 회전교차로와 고속도로 램프 구간 등에 시제품을 설치해 실증 테스트를 진행 중이며, 향후 고속도로 휴게소 등으로 적용 확대를 검토하고 있다.

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이와 함께 도로안전시설 기업으로부터 약 1억5000만원 규모의 구매확약을 확보하는 등 초기 사업화 기반도 마련했다.

최운창 대표는 “실증을 통해 현장 적용성을 높이고 AI 기반 교통안전 솔루션을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.