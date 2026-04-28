신세계百, 연중 최대 아동 행사 ‘키즈인원더랜드’ 개최

신세계백화점이 가정의 달을 맞아 아동 장르 연중 최대 규모로 ‘키즈인원더랜드’ 행사를 연다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 30일부터 다음 달 5일까지 신세계백화점 전 점포에서 진행되며 유아동 35개 인기 브랜드의 상품을 최대 50% 할인한다.

신세계백화점은 이번 행사를 ‘패밀리형 콘텐츠 행사’로 기획해 준비했다. 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 요소를 강화하고 오프라인 매장 방문 자체를 하나의 경험으로 만드는 데 초점을 맞췄다.

신세계백화점 아동층에서 고객이 쇼핑하는 모습. (제공=신세계백화점)

우선 MZ부모들 사이에서 인기를 끌고 있는 ‘오픈런 브랜드’ 팝업스토어를 준비했다. 5월 1일부터 5일까지 센텀시티에서는 SNS 인기 아동 의류 브랜드인 ‘보나츠’ 팝업을 진행하고 강남점에서도 AI 로봇 장난감 인기 브랜드인 ‘더퓨처샵’ 팝업을 선보인다.

행사 기간 동안 전 점포에서는 경품 이벤트 ‘스핀 인 더 원더박스’를 진행해 푸빌라 굿즈와 키즈 기프트 패키지 등을 증정한다. 센텀시티, 대구신세계, 대전신세계 Art&Science, 의정부점, 타임스퀘어점에서는 가족 사진을 촬영할 수 있는 ‘푸빌라 셀피박스’를 운영한다.

광주신세계에서는 가족 고객을 위한 ‘페이스페인팅’ 이벤트를 진행하고, 사우스시티에서는 발로 밟으며 즐기는 ‘스테퍼 게임’을, 김해점에서는 뽀로로 퍼레이드를, 마산점에서는 키다리 삐에로와의 만남 등을 체험 이벤트로 선보인다.

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아동 인기 브랜드 할인전과 함께 상품권 증정 등 쇼핑 혜택도 준비했다. 신세계 제휴카드로 아동 장르 구매 시 결제 금액의 최대 10%를 신세계 상품권으로 증정한다. 20만원 구매시 2만원, 10만원 1만원 할인권도 추가로 제공한다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “출생아 수가 증가로 백화점에서 유아동 브랜드 소비도 높아지는 추세”라며 “키즈인원더랜드 행사를 통해 온 가족이 함께 즐기고 경험할 수 있도록 기획했으며, 키즈 관련 차별화된 콘텐츠를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.