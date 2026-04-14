신세계百, ‘메가샵 전략’ 성과…매출·객단가 동반 상승

신세계백화점은 중소형 점포 경쟁력 강화를 위해 도입한 ‘메가샵 전략’이 가시적인 성과를 내고 있다고 14일 밝혔다.

신세계백화점에 따르면 김해점 라코스테와 센텀시티점 스케쳐스는 메가샵 전환 이후 매출과 객단가가 동시에 늘었다.

김해점 라코스테는 기존 남성·여성 두 개 매장을 하나로 통합해 큰 규모로 재구성한 ‘메가샵’이다. 지난달 개점 한 달 만에 기존 대비 매출이 1.5배로 뛰었고, 객단가 역시 40% 가까이 상승했다.

신세계백화점 김해점 라코스테 메가샵. (제공=신세계백화점)

이 매장은 남성·여성·스포츠·키즈까지 전 카테고리를 한 공간에 집약한 라코스테 최초의 토탈 메가샵으로 가족 단위 고객이 한 번의 방문으로 쇼핑을 마칠 수 있는 구조를 갖춘 것이 특징이다.

센텀시티점에 들어선 스케쳐스 메가샵 역시 개점 일주일 만에 기존 매장의 한 달 매출을 달성했다. 해당 점포는 올해 4월 초 135평 규모로 조성돼 러닝, 골프, 피클볼 등 스포츠 라인과 키즈까지 아우르는 토탈 매장이다.

신세계백화점은 지난 2년간 집중적으로 추진해온 메가샵 전략의 결과가 나타난 것으로 해석했다. 신세계백화점은 2024년과 2025년 두 해 동안 총 23개의 메가샵을 열었다. 이들 매장은 동일 공간 기준 매출이 평균 70% 이상 증가하는 등 높은 효율을 보이고 있다.

이는 브랜드 수를 늘리는 대신 ‘잘 되는 브랜드를 크게 키우는’ 선택과 집중 방식 전략이다. 풀라인 상품 구성과 체험형 콘텐츠를 결합해 단일 매장에서 다양한 구매가 가능하도록 설계했다.

또 명품 브랜드 유치에 구조적 한계가 있는 중소형 점포에 메가샵은 새로운 성장동력으로 자리잡고 있다는 분석이다.

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실제 메가샵 도입 이후 고객 체류 시간이 늘고 가족 단위 방문이 증가하면서, 객수와 매출이 동시에 확대되는 선순환 구조가 형성되고 있다. 메가샵을 도입한 점포의 경우 해당 층에 신규 고객이 입점 당해 기준 30% 이상 증가했다.

선현우 신세계백화점 패션담당은 “중소형 점포는 메가샵을 통해 ‘규모의 힘’을 만드는 것이 중요하다. 향후 지역 상권 특성에 맞춘 메가샵을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.