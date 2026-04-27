ST마이크로, 4~36V 범위 고정밀 연산 증폭기 'TSB192' 출시

ST마이크로일렉트로닉스(ST마이크로)가 넓은 동작 전압 범위와 고정밀 성능이 필요한 애플리케이션을 지원하는 듀얼 연산 증폭기(Op-Amp) 'TSB192'를 27일 공개했다.

ST마이크로는 "TSB192는 20µV(전형값)의 낮은 오프셋 전압과 100nV/°C의 온도 드리프트, 8MHz의 이득 대역폭(GBW)을 결합해 정밀도가 높다"고 밝혔다.

TSB192는 4V에서 최대 36V 전압에서 동작한다. 전체 동작 온도 범위에서 오프셋 전압을 최대 30µV 이내로 제어하는 낮은 드리프트 특성을 갖췄다. 산업용 장비, 자동차, 헬스케어, 소비가전의 신호 컨디셔닝 회로 설계 시 별도의 외부 보정(Calibration) 회로 의존도를 낮출 수 있다.

ST마이크로는 "채널당 전류 소모가 최대 1.9mA 수준으로 억제돼 배터리 기반 구동 장비 동작 시간을 연장할 수 있고, 레일-투-레일 출력으로 가용 동적 범위를 극대화했다"고 강조했다.

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(자료=ST마이크로)

ST마이크로는 "TSB192는 온도 감지기, 의료기기, 전자저울 등 정밀 측정 회로와 아날로그 적분기 등에서 일관된 성능을 보장한다"며 "5V/μs 슬루율(Slew Rate)과 11nV/√Hz의 낮은 입력 노이즈는 트랜스듀서, 브리지, 스트레인 게이지용 증폭기와 정밀 능동 필터 왜곡을 최소화하고 주파수 응답 성능을 높인다"고 설명했다.

이 제품은 -40°C에서 125°C의 넓은 온도 범위를 지원해 가혹한 자동차 주행 환경에서 사용할 수 있다. 최대 4kV의 HBM ESD(인체 모형 정전기 방전) 내성을 확보했다. 현재 SO-8와 MiniSO-8 패키지로 양산 중이다. 자동차용 등급(AEC-Q100) 버전은 올해 하반기 출시될 예정이다.