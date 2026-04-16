ST마이크로, 머신러닝 SW 팩 출시

ST마이크로일렉트로닉스(ST)가 모터 드라이브에 인공지능(AI) 기능을 간단하게 추가할 수 있는 모터 제어 소프트웨어를 출시했다고 16일 밝혔다. 신제품은 모터 제어 최적화와 고장을 미리 감지하는 예측 유지보수 기능을 지원한다.

신제품 FP-IND-MCAI1 기능 팩은 설계자가 산업용 드라이브, 가전, 로봇 등에 스마트 기능을 구현하는 워크플로와 툴을 다루도록 지원한다. 소프트웨어에는 정밀제어 기술인 자속기준제어(FOC) 샘플 앱과 모터 상태 분류를 위한 머신러닝 솔루션이 포함됐다. 머신러닝 모델은 모터의 정상 여부와 불안정 등 이상 진동을 즉시 식별하도록 사전 학습된 상태로 제공된다.

(자료=ST마이크로)

평가보드(EVLSPIN32G4-ACT)를 활용하면 최대 250W급 모터를 구동하며 테스트할 수 있다. 사용자는 '나노에지 AI 스튜디오'를 통해 자사만의 모터 데이터를 추가 학습시켜 맞춤형 모델을 만들 수 있다.

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해당 평가보드에는 9x9mm 크기 모터 드라이브 시스템인패키지(SiP) STSPIN32G4를 탑재했다. 평가보드는 Arm 코텍스-M4 마이크로컨트롤러와 하프 브리지 게이트 드라이버, 보호 회로 등을 하나로 통합했다.

이 보드는 MOSFET 전력단, 전류 감지 증폭기, 온도 센서 등을 갖춰 FOC 또는 6단계 제어와 3션트 또는 단일 션트 전류 감지 기능 등을 지원한다. 디지털 홀 센서나 증분형 직교 인코더를 이용해 속도와 위치 피드백을 제공하는 입력 핀도 갖췄다.