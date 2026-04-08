ST마이크로, 전력관리 IC 신제품 2종 출시

ST마이크로(아래 ST)가 전력관리 IC(PMIC) 2종(STPMIC1L·STPMIC2L)을 출시했다고 8일 밝혔다.

ST는 "신제품 2종은 설계자가 산업용 애플리케이션에서 ST의 암(Arm) 코텍스(Cortex)-A 기반 마이크로프로세서(MPU) 임베디드 프로세싱 성능을 최대한 활용하도록 지원한다"고 설명했다.

PMIC 신제품 2종은 MPU인 STM32MP1x(32비트)와 STM32MP2x(64비트) 시리즈에 최적화했다. ST는 기대효과로 비용효율적 전원 공급과 보호, 보드 공간 절약, 하드웨어 설계 간소화, 부품원가(BOM) 최소화 등을 꼽았다.

신제품 2종은 MPU의 모든 전원 레일을 지원하는 여러 개의 고정·가변 저차압 선형 레귤레이터(LDO)와 직류-직류(DC/DC) 벅 컨버터(전압 조절기)를 내장했다. 외부 더블 데이터 레이트(DDR) D램에 전력을 공급할 수 있는 전용 LDO도 있다.

(자료=ST마이크로)

신제품 2종은 POS(Point-of-Sale) 단말기, 네트워크 게이트웨이, 홈 자동화 시스템, 에지 프로세싱 플랫폼, 프린터, 바코드 스캐너, 계량 시스템 등에 적용할 수 있다. 동작 온도범위는 마이너스(-)40°C에서 125°C까지다. 산업 제어와 온도조절 장치, 스마트 공장 기기처럼 혹독한 환경 애플리케이션에서도 동작한다고 ST는 설명했다.

STM32MP1용 STPMIC1L은 2개의 DC/DC 벅 컨버터, 4개의 LDO, 1개의 D램용 LDO, 전력 제어를 위한 2개의 외부 핀을 갖췄다. STM32MP2용 STPMIC2L은 3개의 DC/DC 벅 컨버터, 64비트 MPU를 위한 7개의 LDO, 1개의 D램용 LDO, 3개의 전력제어 핀을 제공한다. 모두 2.8~5.5V 입력 전압범위를 지원한다. 저전압 교류-직류(AC/DC) 어댑터나 USB 전원, 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리로 구동되는 장비를 설계할 수 있다.

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ST는 "이들 장치에 들어간 벅 컨버터는 적응형 COT(Constant On-Time) 제어 방식을 구현해 빠른 과도응답(시스템의 짧은 요동 상태)을 보장한다"며 "최적 효율을 위해 동적 전압 스케일링을 지원한다"고 밝혔다. 프로그래밍 가능한 출력 방전 모드, 선택 가능한 과전류 보호(OCP), 전원 레일 모니터링 등 안전과 보호 기능도 제공한다.

ST는 평가보드 2종을 제공한다. 보드에는 전용 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 있어 PMIC를 구성, 모니터하고 내부 저장소(NVM) 파라미터를 설정할 수 있다. PMIC 신제품 2종 모두 오픈ST리눅스(OpenSTLinux)의 STM32 MPU 에코시스템에서 지원된다.