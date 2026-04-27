정부 정책 소식, 웹에서 바로 본다…행안부, HWP·PDF 첨부파일 시대 '끝'

행안부, 보도자료 게시판 개편…웹 본문 열람·마크다운 내려받기 지원

컴퓨팅입력 :2026/04/27 15:06

장유미 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

앞으로 행정안전부의 정책 소식을 확인하기 위해 별도의 뷰어 프로그램을 설치하거나 무거운 첨부파일을 내려받는 번거로움이 사라질 것으로 보인다.

행정안전부는 국민의 알 권리를 보장하고 인공지능(AI) 서비스와 검색 엔진이 공공 정보를 보다 정확하게 활용할 수 있도록 누리집 보도자료 게시판을 개편하고 문서 제공 방식도 개선한다고 27일 밝혔다.

그동안 행정안전부 보도자료는 주로 아래아한글(HWPX)이나 피디에프(PDF) 형태의 첨부 파일로 제공돼 왔다. 이로 인해 스마트폰 등 모바일 환경에서 본문을 바로 확인하기 어렵고 보도자료를 보려면 별도 뷰어 프로그램이 필요한 경우가 많았다. 특히 시각장애인용 스크린리더 등 장애인 보조 기술의 접근성 측면에서도 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

윤호중 행정안전부 장관 (이미지=행정안전부)

행정안전부는 이러한 불편을 해소하기 위해 행정안전부 누리집 보도자료 게시판을 개편해 국민이 보도자료 본문을 웹상에서 바로 읽고 활용할 수 있도록 했다. 이번 개선으로 국민은 별도 프로그램 설치나 운영체제의 제약 없이 보도자료 전문을 게시글로 쉽게 확인할 수 있게 된다.

특히 행정안전부는 사람뿐만 아니라 AI도 쉽게 이해할 수 있는 문서 형식인 '마크다운(Markdown)' 양식 내려받기를 함께 지원할 예정이다. 마크다운은 제목, 본문, 목록 등 글 구조가 일관되고 명확하게 표현되는 방식으로, 검색엔진이나 AI 서비스가 데이터를 체계적으로 수집하고 학습하는데 최적화돼 있다. 위키피디아, 노션(Notion), 깃허브(GitHub) 등 다양한 플랫폼에서 널리 활용되고 있으며 챗GPT, 클로드, 제미나이 등 상용 AI 서비스의 답변 형식에도 폭넓게 적용되고 있다.

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기존에는 AI 서비스가 행정안전부 보도자료 게시판에서 첨부파일을 바로 활용하는데 한계가 있어 국민이 행정안전부 정책 관련 정보를 AI에게 질문할 때 출처가 불분명하거나 정확성이 검증되지 않은 자료를 참고할 우려가 있었다. 하지만 앞으로는 행정안전부가 제공하는 공식 보도자료 데이터를 바탕으로 AI 보다 정확한 답변을 할 수 있게 돼 국민에게 공신력 있는 정책 안내가 이뤄질 것으로 기대된다.

조영진 행정안전부 대변인은 "국민 눈높이에 맞는 소통과 홍보를 통해 누구나 편리하게 정책을 접할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

장유미 기자sweet@zdnet.co.kr
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