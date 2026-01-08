행안부, '인공지능정부실' 야심찬 출범…수장 공백 장기화 '우려'

행정안전부가 인공지능(AI) 시대를 맞아 인공지능정부실을 신설하며 대대적인 조직 개편을 단행했다. 하지만 정작 조직을 총괄할 실장 자리가 비어 있어 우려를 낳고 있다.

실무를 이끌 국장급 인선은 마무리됐으나 수장 공백이 길어지면서 정부 주도 AI 드라이브 동력이 떨어질 수 있다는 지적이다.

8일 관련업계에 따르면 해당 직위는 전신인 디지털정부혁신실 시절이던 지난해 11월부터 조직 개편되고 해가 바뀐 이달까지 후임자가 정해지지 않았다.

행정안전부

현재 인공지능정부실은 이세영 인공지능정부정책국장이 실장 직무대리를 겸임하며 이끌고 있다. 행안부 관계자는 "당초 지난해 10월경 인사가 날 것으로 예상됐으나 계속 지연되고 있다"고 상황을 전했다.

인사가 늦어지는 주된 이유는 지방자치단체 고위직 인사와의 연동성 때문이라는 분석이다. 부처 특성상 시·도 부단체장급 인사와 맞물려 돌아가다 보니 전체적으로 인사가 늦어지는 중으로 다른 부처 실장급 인사도 마무리되지 않는 등 전반적으로 공백이 길어지고 있다.

이로 인해 후임자는 외부 공모보다 내부 승진이나 전보 가능성에 무게가 실리지만 전체적인 행안부 인사 정체가 해소돼야 윤곽이 드러날 전망이다.

우려와 달리 실무 진용은 탄탄하게 갖췄다. 행안부는 이번 개편을 통해 ▲인공지능정부정책국 ▲인공지능정부서비스국 ▲인공지능정부기반국 등 3개 국 체제를 확립하고 각 분야 베테랑을 전면 배치했다.

초대 인공지능정부정책국장이자 실장 직무대리를 맡은 이세영 국장은 기술·경영·정책을 아우르는 융합형 인재로 꼽힌다. 인공지능정부서비스국은 기술고시 출신으로 AI·SW 정책 경험이 풍부한 황규철 국장 선정됐으며 인공지능정부기반국은 데이터 전략과 중앙·지방 행정을 두루 거친 배일권 국장이 맡았다. 기술과 정책 전방위 인력이 적절히 배치됐다는 평가다.

하지만 관련 업계에선 3개 국을 조율하고 범정부 AI 전략을 결정할 실장의 부재가 정책 추진 골든타임을 놓칠 수 있다고 우려한다. AI 행정 전환은 부처 간 데이터 장벽을 허물고 예산과 법령을 정비해야 하는 등 고도의 정무적 조율 능력이 필수적이기 때문이다.

관련 업계 관계자는 "해양수산부 등 타 부처에서도 AI 도입을 적극적으로 서두르고 있는 상황에서 이를 총괄 지원해야 할 행안부의 리더십 공백은 뼈아픈 대목"이라며 "각 실무 국장이 고군분투하고 있지만 장관을 보좌해 굵직한 의사결정을 내릴 컨트롤타워가 조속히 확정돼야 한다"고 강조했다.

행안부는 인사 시점을 특정하기 어렵다는 입장이지만 내부적으로는 실무 진행에 차질이 없도록 직무대리 체제를 가동하며 국장급 리더십을 최대한 활용해 공백을 메우겠다는 방침이다.