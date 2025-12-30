"세금 낭비 막는다"… 행안부, 이용 저조한 '좀비 공공앱' 57개 퇴출 권고

행정안전부는 매년 반복되는 공공앱의 혈세 낭비 논란을 잠재우고 운영 효율을 높이기 위해 대대적인 정비에 나섰다.

행정안전부는 283개 행정기관이 운영 중인 607개 공공앱을 대상으로 2025년 공공앱 운영 성과평가를 실시했다고 30일 밝혔다. 32개 중앙부처, 119개 지자체, 12개 교육청, 120개 공공기관 등을 포괄해 진행됐다.

평가 결과 전체의 9.4%에 해당하는 57개 앱이 '폐기 권고' 대상(60점 미만)으로 분류됐다. 기관별로는 지자체 앱이 43개로 가장 많았고, 공공기관 13개, 중앙부처 1개 순이었다.

폐기 대상으로 지목된 앱들의 면면을 보면 운영 실태가 심각한 수준이었다. 충남 예산군이 운영하는 '예산군 안심서비스' 앱의 경우, 올해 다운로드 수가 단 2건에 불과했다. 또한 2021년 이후 단 한 차례의 업데이트도 이뤄지지 않아 사실상 방치된 상태였다. 충북 괴산군의 '괴산콜택시_기사용'(다운로드 6회), 전라남도의 '전남도립미술관'(다운로드 73회) 등도 이용률 저조로 폐기 권고를 받았다.

행안부는 이번에 선정된 57개 앱이 실제로 폐기될 경우, 연간 약 7억 원에 달하는 서버 운영비와 유지보수비를 절감할 수 있을 것으로 내다봤다. 다만 폐기 권고 비율은 지난해(83개) 대비 26개 감소해 각 기관의 앱 관리 수준이 전반적으로 개선된 것으로 나타났다.

반면 국민들의 실생활에 깊숙이 자리 잡은 우수 공공앱 5종도 선정됐다. 행안부는 최근 2년간 성과평가 90점 이상을 기록하고, 1년간 다운로드 수가 많은 앱 중 편의성과 디자인이 뛰어난 앱을 '최우수 공공앱'으로 뽑았다.

선정된 앱은 ▲스마트위택스 ▲우체국뱅킹(이상 중앙부처) ▲경기도 지식(GSEEK)(지자체) ▲The건강보험 ▲I-ONE Bank-개인고객용(이상 공공기관) 등이다. 이들 앱에는 ‘최우수 공공앱’ 마크가 부여되며, 정부 차원의 홍보 지원을 통해 이용 활성화를 돕는다.

행안부는 앞으로도 앱 운영 실태를 주기적으로 점검해 폐기 권고된 앱의 실제 폐기 이행 여부를 관리할 방침이다.

행정안전부 배일권 인공지능정부기반국장은 “지속적인 성과평가를 통해 각 기관의 앱 관리 역량이 강화되고 있다”며 “무분별한 보여주기식 앱 개발을 사전에 차단하고, 국민에게 실질적인 도움이 되는 공공앱이 확산될 수 있도록 체계적인 관리를 이어가겠다”고 밝혔다.