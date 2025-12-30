국가정보자원관리원 화재 시스템 전부 복구…정부, 위기경보 '주의' 해제

정부가 국가정보자원관리원 화재로 영향을 받은 행정정보시스템 709개를 전부 복구하고 재난 위기경보 '주의' 단계를 해제했다.

행정안전부는 12월 30일 "오전 9시 30분을 기점으로 총 709개 시스템의 복구작업을 마무리해 모든 시스템이 정상화됐다"고 밝혔다.

행안부는 9월 화재 발생 직후 재난 위기경보를 발령하고, '중앙재난안전대책본부'에서 '위기상황대응본부'와 '위기상황대응팀'으로 이어지는 대응체계를 가동해 복구에 집중해 왔다고 설명했다.

윤호중 행안부 장관 (사진=행안부)

복구 과정에서는 국민 생명, 안전과 직결된 주요 시스템을 우선순위에 뒀다. 행안부는 1등급 시스템 40개를 포함한 핵심 시스템을 먼저 복구해 국민 불편을 최소화하는 데 주력했으며, 예비비를 긴급 투입해 범정부 차원의 신속한 수습을 뒷받침했다고 밝혔다.

정부는 모든 시스템 복구 완료에 따라 '주의' 단계 해제와 함께 행정정보시스템 재난 대응체계를 종료한다. 다만 종료 이후에도 각 부처가 소관 시스템을 집중 모니터링하고, 문제 발생 시 관계기관 협조 체계를 기반으로 신속 대응한다는 방침이다.

행안부는 향후 국가인공지능전략위원회의 'AI정부 인프라, 거버넌스 혁신 방안'이 수립되는 대로 공공 정보화 인프라 체질 개선을 속도감 있게 추진하겠다고 밝혔다. 민간 대비 미흡하다는 지적이 있었던 공공 데이터센터 안전 관리 기준을 강화하고, 재난 상황에서 실제로 작동하는 재해복구체계(DR)도 전방위적으로 개선할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 "일상 속 불편을 감내하며 정부 대응에 협조해주신 국민 여러분과 밤낮 없이 복구작업에 매진해 준 관계자분들에게 다시 한번 깊은 감사를 드린다"며 "이번 일을 교훈 삼아 정부는 국가정보자원 관리체계 전반을 근본적으로 개선하고 안정성과 신뢰성을 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.