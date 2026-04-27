문체부, ‘코리아라운드 컬처’ 추진…국내외 예술단체 협업 지원

문화체육관광부(문체부)는 한국국제문화교류진흥원과 함께 ‘2026 코리아라운드 컬처’를 통해 국내 9개 문화예술단체와 프랑스, 캐나다, 브라질 등 7개국 9개 문화예술단체의 협업 작품을 지원한다고 27일 밝혔다.

코리아라운드 컬처는 문체부가 2023년부터 추진해 온 쌍방향 국제문화협업 지원 사업의 브랜드다. 공모를 통해 연극과 무용, 전시 등 국내외 단체의 협업 작품을 선정하고, 국내 단체는 해외에서, 해외 단체는 국내에서 결과물을 선보이는 방식으로 운영된다. 문체부는 이를 통해 국제문화교류를 활성화하고 국내 문화예술단체의 해외 진출 기회를 넓힐 계획이다.

올해 1월 진행한 공모에는 국내 문화예술단체 167곳이 지원해 높은 관심을 보였다. 심사 결과 국내에서는 백남준아트센터와 세종문화회관 등 9개 단체가, 해외에서는 프랑스 국립 기메 동양박물관과 캐나다 일렉트라 페스티벌, 브라질 상파울루 피나코테카 미술관 등 7개국 9개 단체가 최종 선정됐다.

이번 사업을 통해 사운드아트와 현대미술, 무용, 연극 등 다양한 분야의 협업 작품이 국내외 무대에 오른다. 6월에는 한국 사운드아트 페스티벌 운영 단체 위사와 캐나다 일렉트라 페스티벌의 협업 공연이 예정돼 있다. 7월에는 세종문화회관과 프랑스 국립 기메 동양박물관이 협업한 공연과 설치미술 전시가 열리고, 11월에는 백남준아트센터와 브라질 상파울루 피나코테카 미술관의 공동 기획 전시가 진행된다. 세부 내용은 공식 누리집에서 순차적으로 공개될 예정이다.

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문체부는 이번 사업이 단발성 교류에 그치지 않고 국내외 예술단체가 창작 역량을 공유하며 장기적인 협업 기반을 다지는 계기가 되길 기대하고 있다.

문체부 관계자는 “이 사업은 국내외 문화예술단체가 협업을 통해 상호 간 창작 역량을 공유하고 교류의 폭을 넓혀가는 데 의미가 있다”며 “사업 추진 과정에서 현장 의견을 반영해 필요한 부분을 보완하고, 축적된 성과를 바탕으로 향후 지속적이고 안정적인 협업이 이루어질 수 있도록 지원해 나가겠다”고 밝혔다.