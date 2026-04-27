요기요, 고유가 피해지원금 사용 안내 진행한다

현장결제 방식 적용…앱 내 전용 페이지로 사용처 확인 가능

인터넷입력 :2026/04/27 12:53

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

배달 애플리케이션 요기요가 정부의 고유가 피해지원금 사용 방법 안내를 강화했다.

요기요는 27일 지원금 지급 개시에 맞춰 고객과 입점 업주를 대상으로 관련 안내를 진행한다고 밝혔다. 안내는 앱과 공식 SNS, 업주 전용 채널 등을 통해 이뤄진다.

이용자는 앱 내 전용 페이지에서 지원금 사용 방법과 주변 사용 가능 가맹점을 확인할 수 있다. 주문 시 결제 수단에서 ‘현장결제-신용카드’를 선택하면 라이더가 휴대한 단말기를 통해 결제하는 방식이다.

(사진=위대한상상)

다만 포장 주문이나 일부 배달 방식에서는 사용이 제한되며, 현장결제를 지원하지 않는 가맹점에서는 적용되지 않는다.

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요기요는 입점 업주를 대상으로도 별도 공지를 통해 사용 절차와 유의사항을 안내할 계획이다.

요기요 관계자는 “지원금 사용 과정에서의 혼선을 줄이기 위한 안내를 강화하고 있다”고 밝혔다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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