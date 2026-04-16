"URL 포함된 고유가 지원금 알림 문자는 사기"

정부는 ‘고유가 피해지원금’과 관련해 지급대상, 금액 안내, 카드 사용 승인 신청 등 다양한 문자결제사기(스미싱) 공격이 예상됨에 따라 주의를 당부한다고 16일 밝혔다.

정부, 카드사, 지역화폐사는 스미싱 피해를 사전 예방하기 위해 고유가 피해지원금과 관련된 ‘URL, 링크 등 인터넷 주소 바로가기’가 포함된 문자와 SNS는 일절 발송하지 않는다.

또한 URL과 유사 기능을 하는 배너 링크, 앱푸쉬 기능도 제공하지 않을 방침이다.

사진_클립아트코리아

정부는 의심 문자 수신 시 국민비서 사전 알림서비스를 활용하고, 출처가 불분명하거나 URL이 포함된 문자와 알림은 신중히 살펴보기를 권장했다. 한국인터넷진흥원 ‘스미싱 확인서비스’를 통해 스미싱 여부를 확인할 수 있고, 118상담센터를 통해서 상담도 받을 수 있다.

실제 피해가 발생한 경우 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 신고대응센터로 피해 신고를 할 수 있다.

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정부는 경각심을 높이기 위해 고유가 피해지원금 신청, 지급 전부터 각 통신사 명의로 ‘스미싱 피해예방 문자’를 순차 발송하고 있다.

또 경찰청, 금융감독원, 한국인터넷진흥원 등을 통해 스미싱 공격에 대응할 수 있도록 모니터링을 강화하고, 피해 신고 시 즉시 수사에 착수하는 등 신속 대응체계도 운영할 방침이다.