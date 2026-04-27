美 증시, 사상 최고치 육박…'과열신호' 경고

미국 증시가 사상 최고치에 근접한 수준까지 상승한 가운데 일부 분석가들이 과열 신호를 경고하며 신중론을 제기하고 있다.

블룸버그통신은 미국 증시가 최근 강한 상승세를 보이고 있지만, 지정학적 리스크와 금리 변수 등 불확실성이 여전히 남아 있다고 27일 보도했다.

미국 대표 지수인 S&P 500은 3월 말 이후 약 10% 상승하며 2020년 말 이후 최대 월간 상승률을 기록할 것으로 예상된다. 지난24일에는 미국 법무부가 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장에 대한 조사를 종료하면서, 후임으로 거론되는 케빈 워시 후보자 인준 절차가 속도를 낼 것이라는 기대가 형성됐다. 이에 연내 금리 인하 재개 기대감이 부각되며 미국 국채 금리는 하락했다.

미국 증시가 최근 강한 상승세를 보이고 있지만, 지정학적 리스크와 금리 변수 등 불확실성이 여전히 남아 있다는 분석이 나왔다. (사진=클립아트코리아)

기업 실적 호조와 견조한 경제 회복세도 증시 상승을 뒷받침했다. S&P 500 지수는 이란 전쟁 발발 이전 고점을 약 3% 상회했으며, 지난 24일에는 미국과 이란 간 평화 협상 진전 기대감이 반영되며 주가가 상승했다.

그러나 협상은 결국 결렬됐고, 높은 유가와 국채 수익률은 여전히 시장 부담 요인으로 작용하고 있다. 투자자들은 추가적인 인플레이션 충격 가능성에도 대비하고 있는 상황이다.

싱가포르 소재 인도수즈 웰스 아시아의 프랜시스 탄 수석 전략가는 “현재 시장이 시속 120㎞로 달리고 있어, 방향을 바꿔야 할 때 대응이 늦어질 수 있다는 점이 우려된다”고 말했다.

최근 랠리를 주도했던 자산군에서 자금 이탈 조짐도 나타나고 있다. 미국 최대 원유 추종 상장지수펀드(ETF)인 USO는 2009년 이후 최대 월간 자금 유출 속도를 기록 중이다. 주요 반도체 ETF인 SOXX 역시 역대 최대 수준의 주간 자금 유출을 보였다. 이는 사상 최대 자금이 유입된 지 불과 1주일 만이다.

뱅크오브아메리카증권 존 툴리 분석가는 "고점 부근에서 보호 매수세가 증가하고 있다"고 분석했다. 은행 측은 투자자들에게 중소형주, 지역 은행, 금 등 금리 민감 자산을 활용한 분산 투자 전략을 권고했다.

도널드 트럼프 대통령, (사진_뉴스1, 로이터)

이번 주에는 대형 기술 기업들의 실적 발표가 예정돼 있어 시장 방향성을 가늠할 중요한 변수가 될 전망이다. 29일에는 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타 플랫폼이 실적을 발표할 예정이며, 30일에는 애플이 실적을 발표한다. 이들 기업은 S&P 500 시가총액의 4분의 1을 차지한다.

UBS 마이클 로마노 분석가는 "최근 위험자산 선호 심리가 급등하면서 투자자들이 대형 기술주의 주당순이익(EPS)에 대해 신중한 태도를 보이고 있다"며 "호재가 이미 주가에 반영됐을 가능성에 대한 의문이 커지고 있다”고 설명했다.

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한편 중동 지역 긴장도 여전히 시장 불안 요인으로 남아 있다. 도널드 트럼프 대통령이 파키스탄에 파견할 예정이던 고위 특사단 방문을 취소하면서 이란과의 협상은 교착 상태에 빠졌다. 4월 초부터 휴전이 유지되고 있지만, 호르무즈 해협은 여전히 봉쇄 상태가 이어지고 있다.

국제 유가는 협상 기대감 속에 단기 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 지난 금요일 1.5% 하락했으나 배럴당 94달러 선을 유지했으며, 주간 기준으로는 13% 상승해 전쟁 초기 이후 최대 상승폭을 기록했다.