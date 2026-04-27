나라스페이스, 유럽 주도 글로벌 재난대응 컨소시엄 참여

나라스페이스테크놀로지(대표 박재필)는 유럽 최대 IT 진흥기구 'ITEA'가 지원하는 글로벌 자연재해 및 위험도 평가 플랫폼을 위한 컨소시엄 '나디르'(NADIR)에 참여한다고 27일 밝혔다.

'나디르'는 위성과 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI) 기술을 이용해 산불, 홍수, 지진, 가뭄 등 다양한 자연재해를 하루 단위로 모니터링하고 위험도를 정량적으로 평가하는 통합 플랫폼 개발 프로젝트다.

자료: 나라스페이스 연구원들이 위성 개발 작업을 하고 있다. (사진=나라스페이스)

한국·영국·캐나다·포르투갈·루마니아 5개국 9개 기업 및 연구기관이 참여하고 있다. 오는 2027년 11월까지 진행된다. 국내에서는 나라스페이스가 유일하게 참여 기관 명단에 이름을 올렸다.

나라스페이스는 '나디르' 프로젝트 내에서 인공지능(AI) 기반 녹조 감지 알고리즘 개발을 주도할 계획이다. 이 알고리즘은 '나디르' 통합 플랫폼에 탑재, 글로벌 재난 대응 모델의핵심 기술로 활용하게 된다.

나라스페이스는 우선 복잡한 수질 환경에서도 80% 이상 탐지 정확도 확보를 목표로 뒀다.

박재필 대표는 "이번 컨소시엄에서 공동 참여 기업 중 유일하게 현재 나라스페이스가 운용 중인 초소형 위성 '옵저버'의 고해상도 영상을 컨소시엄에 제공한다"며 "나라스페이스는 전 세계 수요처에 자사 데이터를 공급할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"고 설명했다.

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'옵저버' 영상은 일일 지구 관측 플랫폼이자 공공 위성·지상 관측 자료를 배포하는 글로벌 유통 허브 '어스 데이터 스토어(EDS)'에도 통합될 예정이다.

박 대표는 또 “유럽이 주도하는 환경 모니터링 시장에서 데이터 유통과 분석 기준이 곧 글로벌 표준으로 자리 잡고 있다”며 “나라스페이스는 이번 컨소시엄을 통해 위성 데이터와 AI 기술을 동시에 제공하는 위성 종합 솔루션 기업으로, 글로벌 표준 형성 과정에 직접 참여하게 됐다”고 말했다.