나라스페이스 메탄감시위성 '나르샤', 국제위성협력기구 포털 등재

나라스페이스는 메탄 모니터링 위성 ‘나르샤(NarSha)’가 지구관측위성위원회(CEOS) 공식 포털에 등재됐다고 23일 밝혔다.

나르샤는 25kg급 민간주도 기후 위성이다. 넓은 지역을 반복 관측한다. 메탄 감시가 주요 미션이다. 경기 기후위성 프로젝트 일환으로 추진되는 메탄 모니터링 위성(GYEONGGISat-2A·2B) 2기에도 이 나르샤 모델이 적용된다.

나라스페이스 위성 나르샤 운용 개념도.(그림=나라스페이스)

나르샤가 등재된 포털에는 기후 위기 대응 위성인 미항공우주국(NASA) 'OCO-2', 일본우주항공연구개발기구(JAXA) 'GOSAT-2' 등이 포함돼 있다.

CEOS는 지난 1984년 각국 지구관측 위성 운영기관 간 협력을 위해 설립된 국제 위성 협의체다. NASA, 유럽우주국(ESA), JAXA 등 전 세계 60여 개 기관이 참여하고 있다.

국내에서는 기상청과 한국항공우주연구원이 가입돼 있다.

관련기사

나라스페이스 측은 "나르샤는 아직 발사되지 않은 ‘계획 위성’임에도 CEOS의 엄격한 사전 검토를 통과해 이례적인 등재 사례로 주목받고 있다"고 말했다.

김극남 나라스페이스 체계종합팀장은 "나르샤의 초분광 탑재체 및 초소형 위성 시스템, 메탄 산출 알고리즘, 그리고 데이터 활용 방식 등이 기후위기 대응에 부합한다는 평가를 받았다"며 "공공성 있는 위성 데이터 생산자로서의 위상을 확보한 만큼, 글로벌 기후행동에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.