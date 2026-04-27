아타리, 에뮬레이션 전문 기업 임플리시트 컨버전스 인수

아타리가 에뮬레이션 전문 스튜디오인 임플리시트 컨버전스를 인수했다고 게임인더스트리비즈가 24일(현지시간) 보도했다. 구체적인 인수 금액은 공개되지 않았다.

임플리시트 컨버전스는 독자적인 에뮬레이션 기술을 활용해 고전 게임을 최신 콘솔로 이식하는 사업을 전문으로 한다.

원본 소스 코드 가용 여부와 관계없이 과거 타이틀을 현대 플랫폼으로 가져올 수 있는 독자적인 기술력을 보유한 것으로 알려졌다.

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아타리가 에뮬레이션 전문 기업 임플리시트 컨버전스를 인수했다.(사진=아타리 SNS)

양사는 지난 1년간 고전 게임 보존 전문 기업인 디지털 이클립스를 통해 '모탈 컴뱃: 레거시 컬렉션', '레이맨' 등의 프로젝트에서 협업해 왔다. 웨이드 로젠 아타리 CEO는 임플리시트 컨버전스의 32비트 게임 처리 기술이 아타리가 보유한 기존 8·16비트 게임 전문성과 결합해 시너지를 낼 것이라고 강조했다.

아타리는 최근 고전 게임 지식재산권(IP) 보존 및 현대화를 위해 공격적인 인수를 이어가고 있다. 지난 2023년 3월에는 나이트다이브 스튜디오를 1000만 달러(약 147억원)에, 같은 해 10월에는 디지털 이클립스를 2000만 달러(약 295억원)에 인수한 바 있다.